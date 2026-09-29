Mentzen kpi z Tuska. "Naśladownictwo jest najwyższą formą uznania"

"Czy możemy mieć Mentzen grilluje w domu? Mamy Mentzen grilluje w domu. Mentzen grilluje w domu” – takim tekstem Sławomir Mentzen opatrzył poniedziałkowe wideo szefa rządu.

– Dzień dobry państwu, witam w pierwszym odcinku programu "Tusk kombinuje" – mówi na przerobionym nagraniu Donald Tusk.

Tusk opublikował wideo. "Cała prawda o cenach paliw"

Premier Donald Tusk opublikował w poniedziałek w mediach społecznościowych ponad 12-minutowe nagranie, w którym mówi o "całej prawdzie" na temat wysokich cen paliw.

– Nie wpłyniemy na przebieg wojny, ani na wschodzie, ani na Bliskim Wschodzie, ale szukaliśmy już wcześniej sposobów i z dobrym skutkiem, jak obniżyć ceny paliw. Tu, konkretnie w Polsce i równocześnie nie narazić Polski i kierowców na braki paliw w stacjach benzynowych – mówił.

Premier ocenił, że "paradoks polega na tym, że w czasie takiego kryzysu, gdzie te ceny światowe są bardzo, bardzo wysokie, to ci, którzy sprzedają produkt tak, jak Orlen i inne firmy paliwowe w Polsce, mają ten sam procent i im wyższa jest ta cena, tym oczywiście są wyższe zyski".

– Mówiłem o rekordowych zyskach Orlenu, ale to dotyczy wszystkich firm paliwowych, które działają na polskim rynku – dodał.

Szef rządu podkreślił, że "szukamy sposobu, żeby nie zrujnować firm paliwowych, w tym Orlenu, żeby nie doprowadzić do jakichś nadzwyczajnych strat, tylko żeby uszczknąć kawałek tortu z tych nadzwyczajnych zysków i te pieniądze bezpośrednio przeznaczyć na obniżenie VAT-u, obniżenie akcyzy, do tego jest potrzebna ta ustawa i wtedy będziemy mogli wprowadzić znowu (…) ceny regulowane".

Donald Tusk zwrócił uwagę, że "nie chcemy tego brać z budżetu państwa, bo gdzieś musielibyśmy komuś zabrać – albo armii, albo ochronie zdrowia".

Tusk apeluje do Nawrockiego o podpis ustawy

Donald Tusk wyjaśnił, że "ceny wysokie na świecie, bo są wojny dwie".

– Zarabiają na tym koncerny paliwowe, także w Polsce. O wiele więcej pieniędzy, niż kiedyś. Weźmy z tej góry pieniędzy taki spory kawał i sfinansujmy niższe ceny. Jasne i proste. Nie dla wszystkich, jak widzę. Więc jeszcze raz apeluję, podpisuj, prezydencie, jest szansa, że przed świętami znowu będziemy mieli chociaż trochę tańsze paliwo na naszych stacjach – zaapelował premier.

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