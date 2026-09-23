Dziennikarce TVP puściły nerwy. "Tylko garstka nie dezerteruje"

Justyna Dobrosz-Oracz zabrała głos w sprawie obecności polityków opozycji na antenie TVP. W ocenie dziennikarki, zapraszani do prowadzonego przez nią "Pytania dnia" są przedstawiciele różnych środowisk politycznych. W swoim wpisie wymieniła zarówno tych, którzy przyjęli zaproszenie, jak i polityków, z którymi – według jej relacji – dotąd nie udało się umówić rozmowy. Przy okazji zwróciła się do krytykujących ją dziennikarzy.

Dobrosz-Oracz z grzmi: Nie mierzcie dziennikarzy swoją miarą!

"Drodzy, niektórzy "bardzo drodzy" koledzy. Nie mierzcie dziennikarzy swoją miarą!" – rozpoczęła swój wpis Dobrosz-Oracz.

Dziennikarka podkreśliła, że politycy opozycji są regularnie zapraszani do "Pytania dnia", programu emitowanego po głównym wydaniu serwisu "19.30". Jak zaznaczyła, część zaproszonych osób rzeczywiście pojawiła się w programie.

"Niestety tylko garstka nie dezerteruje. Był u mnie między innymi Jacek Sasin, Marek Suski, Henryk Kowalczyk, Tobiasz Bocheński" – kontynuowała.

Następnie Dobrosz-Oracz wymieniła polityków, którzy mieli nie odpowiedzieć na zaproszenia lub nie udało się ustalić terminu rozmowy.

"Mateusz Morawiecki nie reaguje. Podobnie Sławomir Mentzen. Pan prezydent i jego współpracownicy mimo obietnic, zaproszeń na piśmie, ciągle "nie mogą". Nikogo przecież nie zaciągniemy na siłę. Ale będziemy niestrudzenie zapraszać, bo media publiczne są mediami publicznymi" — zaznaczyła.

Dziennikarka TVP zapowiada rozmowę z Kaczyńskim

Dziennikarka przy okazji zaprosiła widzów na najbliższe wydanie programu "Bez trybu" i zdradziła, że pojawi się w nim m.in. krótka rozmowa z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

"Zapraszam na "Bez Trybu". Choćby dziś! Będzie krótka rozmowa z prezesem Kaczyńskim. I nie tylko. Niech żyje pluralizm. I dziennikarstwo nieasekuracyjne" – zakończyła swój wpis.

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"Bez trybu. Justyna Dobrosz-Oracz" jest obecnie emitowany w TVP Info w środowe wieczory. Według aktualnego programu stacji wydanie z 23 września zaplanowano na godz. 20.18. Dobrosz-Oracz prowadzi w TVP Info także "Pytanie dnia". Wcześniej, przed powrotem do Telewizji Polskiej, przez kilka lat była związana z "Gazetą Wyborczą".

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