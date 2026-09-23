"Znów będziemy mieć obronę na linii Wisły". Gen. Polko ostrzega przed Rosją

Gen. Roman Polko ostrzega w rozmowie z "Rzeczpospolitą", że jeśli Polska pozwoli na dalsze przesuwanie czerwonych linii, może ponownie stanąć przed koniecznością obrony na linii Wisły.

Rosyjski śmigłowiec nad Polską. Polko: To nie przypadek

W środę przed południem rosyjski śmigłowiec wojskowy naruszył polską przestrzeń powietrzną. Gen. Roman Polko w rozmowie z „Rzeczpospolitą” ocenił, że incydent wpisuje się w szerszy schemat rosyjskich działań hybrydowych, których celem jest testowanie polskich systemów obrony powietrznej i reakcji wojska. – Pilot, który w tym tak dość szczególnym rejonie funkcjonuje, doskonale wie, gdzie się znalazł i raczej możemy mieć pewność, że bez zgody przełożonego takiego lotu czy prowokacji by nie wykonał – powiedział generał.

Polko zwrócił uwagę, że do Polski docierają już drony odrzutowe, w pobliżu granicy znajdują się uzbrojone rakiety, a rosyjskie prowokacje powietrzne nie ustają. Tymczasem polskie przepisy nadal nie są dostosowane do realiów wojny hybrydowej.

Generał domaga się zmiany prawa i zdecydowanej reakcji

W rozmowie z "Rzeczpospolitą" Polko wskazał, że konieczne jest prawne zdefiniowanie wojny hybrydowej i opracowanie procedur pozwalających wojsku reagować inaczej niż w czasie pokoju. Postuluje zamknięcie przestrzeni powietrznej w newralgicznych obszarach oraz przyspieszenie realizacji programu SAN, który ma umożliwić wykrywanie i zwalczanie obiektów lecących na małych wysokościach.

Generał oczekuje również mocniejszych reakcji na kolejne naruszenia polskiej granicy, w tym strzałów ostrzegawczych. – Jeśli kolejny raz słyszę, że kontrolujemy sytuację, to mam ochotę zapytać: a co zrobiliście? No nic – stwierdził.

"Znów będziemy mieć obronę na linii Wisły"

Polko przywołał aneksję Krymu z 2014 roku, wskazując, że brak zdecydowanej reakcji na działania Rosji nie powstrzymał jej przed dalszą agresją. – Rosja i generalnie bandyci i terroryści idą tak daleko, jak daleko im się pozwoli – powiedział generał.

Jego zdaniem Polska musi nie tylko wyznaczać czerwone linie, ale także konsekwentnie ich przestrzegać i egzekwować je wobec Rosji. – Trzeba te czerwone linie nie tylko postawić, ale jeszcze egzekwować, żeby nie były przesuwane w głąb. Bo jeśli będziemy je przesuwać, to w końcu zanim się zorientujemy, to znów będziemy mieć obronę na linii Wisły – ostrzegł gen. Roman Polko.

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