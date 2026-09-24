Rozbrajająca szczerość Daniela Obajtka, czyli co ma PiS do drogiej benzyny

A jednak upieram się, że za wcale niemałą częścią winy za obecny, rekordowo wysoki, poziom cen na polskich stacjach benzynowych kryją się właśnie rządy polityków PiS – na zabój zakochanych w etatyzmie i państwowych monopolach.

Tych samych polityków PiS, którzy dziś wylewają morze rzewnych łez nad jakże trudną dolą polskich kierowców, niemiłosiernie obdzieranych ze skóry przy dystrybutorach paliw na polskich stacjach paliw.

Takich polityków PiS jak Daniel Obajtek, który ze swadą peroruje, że Orlen bez trudu mógłby teraz obniżyć swoją marżę rafineryjną w aż taki sposób, że litr paliwa na stacjach mógłby kosztować aż o całą złotówkę i 40 groszy mniej niż obecnie kosztuje.