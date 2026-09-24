Wywiad USA ostrzegł Hiszpanię, Francję i Włochy przed atakiem Rosji z morza

Według źródeł gazety "El Mundo", na którą powołuje się stacja Euronews, rosyjskie bezzałogowce miałyby zostać ukryte w kontenerach na statkach handlowych, a następnie wystrzelone z Morza Śródziemnego w stronę Hiszpanii, Francji lub Włoch.

Zdaniem amerykańskich służb w operacji może zostać wykorzystany niewielki dron Gerbera, mający około 2 metrów długości, ważący do 18 kg i dysponujący deklarowanym zasięgiem do 600 km. W zeszłym tygodniu maszynę tego typy odnaleziono na bałtyckiej plaży w Polsce.

Hiszpania, Francja i Włochy na celowniku Rosji? Dlaczego południe Europy?

Jak wynika z publikacji, ładunek wybuchowy Gerbery wynoszący około 4-5 kg nie pozwoliłby na zniszczenie dużego obiektu, ale dron mógłby wywołać pożar, uszkodzić urządzenia lub czasowo sparaliżować pracę lotniska czy portu.

Po co Rosja miałaby atakować południe Europy? Brytyjski ekspert zajmujący się rosyjską strategią wojskową Keir Giles uważa, że Moskwa może szukać "najsłabszego punktu". W tym kontekście wskazuje m.in. na Hiszpanię, która – jego zdaniem – nie dysponuje zintegrowanymi systemami obrony powietrznej dostosowanymi do tego rodzaju zagrożenia.

Informacje o możliwej operacji miały trafić do europejskich stolic po sierpniowej wizycie dyrektora CIA Johna Ratcliffe’a w Moskwie. "El Mundo" powołuje się na źródło związane z litewskim ministerstwem obrony oraz przedstawicieli środowisk dyplomatycznych i analityków obronnych.

Jednocześnie pojawiły się informacje podważające zakres ostrzeżenia. Według źródeł włoskiej agencji ANSA Rzym nie otrzymał żadnych informacji o planowanym rosyjskim ataku dronowym ani kanałami wywiadowczymi, ani dyplomatycznymi, ani wojskowymi.

Litewski minister spraw zagranicznych Kęstutis Budrys powiedział natomiast Reutersowi, że wywiady państw sojuszniczych wskazują na ryzyko rozszerzania przez Rosję presji na kraje NATO poprzez ataki na infrastrukturę krytyczną i inne działania hybrydowe.

Czytaj też:

Dron z plaży w Rusinowie był uzbrojony. Miał głowicę bojową