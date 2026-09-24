Kolejne ułatwienie dla "małżeństw" jednopłciowych. Domański ogłasza

"Podpisałem dziś interpretację ogólną, która zapewnia, że osoby, które uzyskały transkrypcję aktu małżeństwa będą miały w polskich urzędach skarbowych takie same prawa i obowiązki podatkowe jak wszyscy małżonkowie" – przekazał Domański.

To kolejna decyzja, która w praktyce wprowadza do polskiego systemu prawnego tzw. małżeństwa jednopłciowe. Przypomnijmy, że od 23 sierpnia urzędy stanu cywilnego w całej Polsce dysponują nowymi wzorami dokumentów, które umożliwiają transkrypcję zagranicznych aktów "małżeństw" jednopłciowych. W odpisie znajduje się informacja, że akt sporządzono w wyniku transkrypcji małżeństwa zawartego poza Polską. Wzór aktu dotyczącego małżeństw zawieranych w Polsce nie został zmieniony.

Wyrok TSUE

Nowe zasady transkrypcji są związane m.in. z orzecznictwem polskich sądów administracyjnych oraz wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z 25 listopada 2025 roku.

Sprawa rozpatrywana przez TSUE dotyczyła pary dwóch mężczyzn, którzy zawarli małżeństwo w 2018 roku w Berlinie, a następnie chcieli dokonać transkrypcji niemieckiego aktu w Polsce.

TSUE uznał, że państwo członkowskie nie może odmówić uznania "małżeństwa" jednopłciowego legalnie zawartego w innym państwie UE przez obywateli korzystających ze swobody przemieszczania się, jeżeli prowadziłoby to do naruszenia praw gwarantowanych przez prawo unijne. Jednocześnie Trybunał wyraźnie zaznaczył, że orzeczenie nie zobowiązuje państw członkowskich do wprowadzenia "małżeństw" jednopłciowych do prawa krajowego.

W maju 2026 roku Ministerstwo Cyfryzacji i MSWiA przygotowały nowe wzory dokumentów, a regulacja weszła w życie 23 sierpnia. Dzięki temu zagraniczny akt "małżeństwa" pary jednopłciowej może zostać prawidłowo odzwierciedlony w polskim rejestrze stanu cywilnego.

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