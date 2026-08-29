"Małżeństwa" jednopłciowe. Tylu transkrypcji dokonano w Polsce

W ubiegłą niedzielę weszły w życie przepisy umożliwiające transkrypcję zagranicznych aktów "małżeństw" jednopłciowych w polskich Urzędach Stanu Cywilnego.

"Małżeństwa" jednopłciowe. Gawkowski podsumował tydzień transkrypcji

Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji, napisał w sobotę na platformie X, że "mija pierwszy tydzień prawdziwej godności, równości i szacunku".

"84 pary jednopłciowe dokonały transkrypcji swoich aktów małżeństwa zawartego za granicą, korzystając z nowych wzorów. 33 małżeństwa kobiet i 51 małżeństw mężczyzn" – poinformował.

Krzysztof Gawkowski ocenił, że "państwo zdało egzamin". "Respektuje prawo, zapewnia równe traktowanie. Nie zabrania kochać swojej rodziny, bez względu na to kto kogo za rodzinę uznaje" – dodał.

Polityk Lewicy stwierdził, że "to dobra wiadomość dla Polski". "To szczęście, którego nie pozwolimy już nikomu odebrać!" – wskazał.

Rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów "małżeństw" jednopłciowych

W niedzielę, 23 sierpnia, minęły trzy miesiące od opublikowania rozporządzenia ministra cyfryzacji w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

Rozporządzenie szefa resortu cyfryzacji, wprowadza trzy różne formy dokumentów, uzależnione od tego, kto zawarł związek małżeński: kobieta i mężczyzna, kobieta i kobieta lub mężczyzna i mężczyzna. Odpowiednie określenia uzupełniły obowiązujące wcześniej nazwy rubryk „dane kobiety” i „dane mężczyzny”.

Opracowanie regulacji w tej sprawie, to efekt orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W marcu 2026 roku NSA nakazał urzędowi stanu cywilnego dokonanie transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa jednopłciowego. Orzekając w sprawie "małżeństwa" Jakuba Cupriaka-Trojana i Mateusza Trojana, ocenił, że "techniczne niedostosowanie systemu teleinformatycznego rejestracji stanu cywilnego oraz aktów wykonawczych (w tym nazewnictwo rubryk oparte na kryterium płci) nie zwalnia organu administracji z obowiązku wykonania wyroku". "Małżeństwo" to zostało zawarte w 2018 roku w Berlinie.

NSA w 2023 roku skierował pytanie prejudycjalne do TSUE. W listopadzie 2025 roku TSUE orzekł, że państwo członkowskie ma obowiązek uznać "małżeństwo" pary tej samej płci zawarte legalnie w innym kraju UE, nawet jeśli prawo tego państwa nie uznaje tego typu związków.

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