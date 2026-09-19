Gawkowski zarzuca Nawrockiemu "sabotaż"

W sobotę Lewica zorganizowała konwencję pod hasłem "Lewica Dowozi". "Wspólnie podsumujemy 1000 dni, które są już za nami, i przedstawimy naszą wizję dla Polski na 1000 dni, które są przed nami" – zapowiedziano w mediach społecznościowych.

Głos zabrał m.in. wicepremier Krzysztof Gawkowski. – Polska może dzisiaj być opisana jednym słowem: BILION. Bilion dolarów, czyli cztery miliony złotych to wartość polskiej gospodarki. Jesteśmy dzisiaj w grupie 20 największych gospodarek świata. Jesteśmy państwem, którego gospodarka w 2025 roku rosła dziesięciokrotnie szybciej niż gospodarka niemiecka – mówił minister cyfryzacji.

– Wiemy, czego oczekują Polacy. Chcą mieszkań, które będą tanie, które będą dostępne. I dzięki Lewicy są budowane. 34 000 mieszkań w Polsce. To największy rządowy program mieszkaniowy od 30 lat – powiedział.

Odnosząc się do opozycji, Gawkowski stwierdził: – Polska nie chce dzisiaj brunatnej koalicji PiSu i Konfederacji. Nie chce Brauna, Mentzena, Kaczyńskiego i Morawieckiego. Polska dzisiaj chce otwartego, dumnego państwa europejskiego, gdzie szanuje się człowieka i jego wartości.

Gawkowski: To sabotaż

Wicepremier z Lewicy odniósł się też do wpisu, jaki opublikowała Kancelaria Prezydenta. – Chcemy bezpiecznej Polski i mówimy wprost. Polska lewica w rządzie i polski rząd nie odda ani metra polskiej ziemi. I traktuję słowa prezydenta Nawrockiego jako sabotaż, który powiedział, że możemy oddawać ziemię, bo będziemy mieli ojczyznę w głowie. To jest po prostu chore myślenie o państwie. Słowa prezydenta to zdrada stanu, na którą lewica w rządzie nigdy się nie zgodzi – grzmiał Krzysztof Gawkowski.

Dyskusja rozpoczęła się po wystąpieniu Karola Nawrockiegowe Włodawie podczas obchodów 87. rocznicy sowieckiej agresji na Polskę. Kancelaria Prezydenta opublikowała na X fragment przemówienia głowy państwa. – Jesteśmy narodem, który może utracić terytorium, ale nigdy nie stracimy duszy; możemy oddać terytorium, ale nigdy nie oddamy naszej Ojczyzny – mówił Nawrocki.

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