Kryzys w Trybunale Konstytucyjnym. Morawiecki zapowiada rozwiązanie

– Minęło 10-11 lat bez mała i dalej mamy gigantyczny spór wokół Trybunału Konstytucyjnego – mówił Morawiecki w sobotę (19 września) podczas spotkania z mieszkańcami Trzebini (woj. małopolskie).

Zapowiedział, że Rozwój Plus przedstawi propozycje, które mają być – jak określił – "czymś w rodzaju ucieczki do przodu".

Były premier zaznaczył, że proponowane rozwiązania nie będę receptą na wszystkie problemy, ale mają przyczynić się do zakończenia sporów dotyczących statusu sędziów i orzeczeń.

Jako przykład wskazał sytuacje, w których – jego zdaniem – wyższa instancja kieruje sprawę do ponownego rozpatrzenia ze względu na sposób powołania sędziego przez prezydenta Andrzeja Dudę lub obecnego prezydenta Karola Nawrockiego.

– To jest wariactwo, celowe sianie chaosu i anarchii – ocenił Morawiecki. Dodał, że celem propozycji Rozwoju Plus ma być przywrócenie Polakom – jak mówił – sprawiedliwego wymiaru sprawiedliwości.

Co dalej z TK po wyborze Berka na sędziego?

Obecnie największe emocje wokół Trybunału Konstytucyjnego budzi sprawa wyboru Macieja Berka na sędziego TK, a także nieoficjalne doniesienia o możliwej interwencji policji w siedzibie Trybunału.

Berek, były minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu i "prawa ręka" premiera Donalda Tuska, został kandydatem na sędziego TK, mimo że koalicja rządząca obiecywała przed wyborami "odpolitycznienie wymiaru sprawiedliwości".

Prezydent Karol Nawrocki do tej pory nie odebrał ślubowania od Berka z powodu wątpliwości formalnych dotyczących dziesięcioletniego okresu wykonywania przez niego zawodu radcy prawnego. Wymiana dokumentów w tej sprawie na linii Pałac Prezydencki-Kancelaria Sejmu cały czas trwa.

Informacje o mobilizacji policji i rzekomych przygotowaniach do interwencji w TK krążą w mediach od kilkunastu dni. Według nieoficjalnych doniesień celem tych działań miałoby być zablokowanie prezesowi Trybunału Bogdanowi Święczkowskiemu dostępu do miejsca pracy.

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