Policja może wejść do TK. Do akcji wkracza prezydent

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki poinformował w piątek (11 września), że w związku z doniesieniami o możliwych działaniach formacji podległych MSWiA wobec Trybunału Konstytucyjnego skierował do ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego pismo z żądaniem ich niezwłocznego potwierdzenia lub zaprzeczenia.

"Jeżeli takie działania są planowane, Prezydent RP oczekuje przedstawienia ich podstaw prawnych oraz faktycznego uzasadnienia" – napisał Grodecki w serwisie X.

Jak podkreślił, "każde działanie służb wobec konstytucyjnego organu państwa musi mieć jasną podstawę prawną". Dodał, że prezydent Karol Nawrocki "czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji i jest gwarantem ciągłości władzy państwowej".

Wojna o Trybunał Konstytucyjny wchodzi w kluczową fazę?

Wcześniej w mediach pojawiła się informacja o możliwym wejściu policji do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Według nieoficjalnych doniesień celem tych działań miałoby być zablokowanie prezesowi TK Bogdanowi Święczkowskiemu dostępu do miejsca pracy.

Sprawa wpisuje się w trwający od kilku lat konflikt wokół funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, statusu jego obecnego kierownictwa oraz sędziów wybranych do TK przez Sejm, od których prezydent Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania.





Berek wybrany na sędziego TK. Czy prezydent odbierze od niego przysięgę?

Najnowsza odsłona sporu dotyczy Macieja Berka, byłego ministra w rządzie Donalda Tuska i jednego z najbliższych współpracowników premiera, którego Sejm wybrał na sędziego TK na początku września.

Decyzja budzi ogromne kontrowersje nie tylko dlatego, że koalicja rządząca obiecywała przed wyborami "odpolitycznienie" Trybunału Konstytucyjnego. Wątpliwości wobec Berka mają także charakter formalny i dotyczą spełnienia wymogu co najmniej dziesięcioletniego wykonywania zawodu radcy prawnego. Z tego powodu kwestia jego ślubowania wobec prezydenta pozostaje nierozstrzygnięta.

Berek przekonuje, że jako radca prawny przepracował 17 lat. Przed wyborem przez Sejm przedstawił zaświadczenie Okręgowej Izby Radców Prawnych, z którego wynika, że wykonywał zawód m.in. w latach 2006-2009 oraz od 2012 r. do chwili obecnej.

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