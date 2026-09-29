Wariant siłowy w TK? Zaskakujące wyniki sondażu

W sondażu SW Research Polakom zadano pytanie, czy popierają wariant siłowy w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Wyniki mogą zaskakiwać. Aż 20,5 proc. respondentów popiera możliwość użycia służb w celu rozwiązania sporu wokół TK. Przeciwnego zdania jest z kolei 14,3 proc. badanych. Równocześnie 38,1 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

Badanym zadano również pytanie o użycie służb w celu usunięcia prezesa trybunału Bogdana Święczkowskiego. Takie rozwiązanie aprobuje 36,2 proc. ankietowanych, a sprzeciwia się mu 25,7 proc. respondentów.

Spór o Trybunał Konstytucyjny

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że prezydent Karol Nawrocki odbierze ślubowanie od wybranego przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka, gdy ten "przedstawi dokumenty potwierdzające, że spełnia wymogi formalne". Kancelaria Prezydenta RP ma wątpliwości, czy Maciej Berek spełnia wymóg 10-letniej praktyki jako radca prawy.

4 września Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Berek do niedawna pełnił funkcję ministra ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Kandydaturę Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego zgłosili posłowie Koalicji Obywatelskiej.

Dziennik "Rzeczpospolita" informował w ubiegły poniedziałek, że premier Donald Tusk ma być zdeterminowany, aby doprowadzić do zmian w Trybunale Konstytucyjnym. Rządzący rozważają wariant siłowy.

Minister z rządu Donalda Tuska powiedział gazecie, że "dni Święczkowskiego w Trybunale Konstytucyjnym są policzone". "Usłyszy zarzuty, straci immunitet i nie będzie mógł sprawować urzędu. Jeśli nie opuści gmachu, zostanie z niego wyprowadzony przez funkcjonariuszy policji. Premier jest zdeterminowany, żeby zmiany doprowadzić do końca" – dodał.

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