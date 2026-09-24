Święczkowski odpowiada Żurkowi ws. "dobierania się do prezesa TK": Ja nie jestem gejem

– Ja nie jestem gejem. Nie chciałbym, żeby jakiś inny mężczyzna się do mnie dobierał – powiedział Bogdan Święczkowski, odpowiadając na słowa Waldemara Żurka.

Żurek: Do prezesa dobierzemy się

Waldemar Żurek został zapytany w środę w RMF FM, czy skoro prokuratura nie może „dobrać się” do Bogdana Święczkowskiego, to dobiera się do jego współpracowników. – Do prezesa "dobierzemy się" w sposób zgodny z prawem i w odpowiednim momencie. To słowo "dobierzemy się" nie jest odpowiednie, wolałbym użyć stwierdzenia: "prezes musi stanąć przed niezawisłym sądem" – odpowiedział minister sprawiedliwości.

Do tych słów odniósł się Święczkowski w programie "Pytania na Dziś" w Newsmax Polska. – Ja nie jestem gejem. Nie chciałbym, żeby jakiś inny mężczyzna się do mnie dobierał. Więc mam nadzieję, że to jest przejęzyczenie pana Żurka – powiedział prezes TK. Święczkowski odniósł się także do doniesień, według których jego dni w Trybunale mają być policzone. – Dni moje w Trybunale są policzone dokładnie, dlatego każdy sędzia ma 9-letnią kadencję – stwierdził.

Żurek: Nie można wykluczyć użycia służb

Żurek mówił także o działaniach podejmowanych wokół Trybunału Konstytucyjnego. – Dzieje się rzeczywiście dużo, ale to jest początek. Dlatego że wyznaczyłem pewną drogę i ona jest konsekwentnie realizowana – powiedział minister. Jak stwierdził, prokuratura od kilku tygodni "bardzo intensywnie działała". – Robimy to krok po kroku i każdy tydzień przybliża nas do tego, żeby legalni wybrani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zasiedli za stołem, a te osoby, które niszczą prawo, stanęły też przed niezawisłym sądem – mówił Żurek.

Minister sprawiedliwości nie wykluczył wykorzystania służb. – Też nie możemy wykluczyć tego, że prawo będziemy przywracać za pomocą służb, które są w państwie za to odpowiedzialne, żeby ten porządek utrzymać – stwierdził.

Prezes TK: Wejdą z policją i wyjdą z policją

W Newsmax Polska Święczkowski został zapytany o scenariusz siłowego wejścia do Trybunału Konstytucyjnego. Święczkowski wskazał na immunitet sędziego Trybunału Konstytucyjnego i stwierdził, że nie wyobraża sobie, w jaki sposób miałoby dojść do jego legalnego zatrzymania np. na 48 godzin. – Natomiast biorę to pod uwagę – zaznaczył.

– Wejdą z policją i wyjdą z policją za jakiś czas. Szanowni Państwo, okupacja Trybunału Konstytucyjnego przez osoby nieuprawnione nie może trwać wiecznie – powiedział. – A jeżeli przejmą i będzie, nie wiem, pod strażą budynek Trybunału Konstytucyjnego, no to będzie tylko świadczyło o tym, że ten zamach stanu już został w całości zrealizowany – dodał prezes TK.

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