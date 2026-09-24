"Zranieni w Kościele". Już prawie 400 dyżurów telefonu wsparcia

Przez ponad siedem lat działalności, dyżurujący przy telefonie psychoterapeuci i psychoterapeutki odebrali już ponad 760 połączeń. Bezpłatny i anonimowy telefon zaufania Inicjatywy "Zranieni w Kościele” 800 280 900 działa w każdy wtorek w godz. 19.00–22.00.

– Telefon nadal dzwoni, choć zaczynając jego pracę w 2019 roku, sądziliśmy, że będzie potrzebny znacznie krócej, może dwa, trzy lata – mówi Katarzyna Sroczyńska, rzeczniczka Inicjatywy "Zranieni w Kościele". – Z latami zmienia się charakter spraw, z którymi zgłaszają się do nas ludzie: coraz mniej jest osób po raz pierwszy opowiadających o swojej krzywdzie, choć nadal odbieramy takie telefony. Wiele osób zwraca się do nas ze sprawami, które już zostały zgłoszone do władz państwowych i kościelnych, coraz częściej słyszymy nie tylko o doświadczeniach przemocy seksualnej, ale także o nadużyciach władzy i przemocy psychicznej – dodaje.

Pomoc osobom pokrzywdzonym

W ramach Inicjatywy "Zranieni w Kościele” funkcjonuje także niesformalizowane indywidualne doradztwo dla osób skrzywdzonych, które natrafiają na problemy w prowadzonych postępowaniach kanonicznych czy procesach sądowych.

We współpracy z ośrodkiem psychoterapeutycznym Pracownia Dialogu prowadzona jest również grupa wsparcia dla osób dla dotkniętych przemocą seksualną w Kościele. Jest to jedyna taka grupa w Polsce.

Działalność Inicjatywy finansowana jest z dobrowolnych wpłat od darczyńców, w tym ze środków z 1,5 proc. dla organizacji pożytku publicznego, oraz ze środków Fundacji Świętego Józefa KEP.

Inicjatywa "Zranieni w Kościele” to telefon zaufania i katolickie środowisko wsparcia dla osób dotkniętych przemocą ̨ seksualną w Kościele. Została uruchomiona w marcu 2019 r. przez świeckich katolików z warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, Laboratorium "Więzi” i Fundacji Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu. Tworzą ją – w poczuciu odpowiedzialności za całą wspólnotę wiary – świeccy zatroskani o bliźnich skrzywdzonych przez ludzi Kościoła.

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