Twój PIN może być banalny do złamania. Miliony Polaków popełnia ten błąd

Analiza 3,4 mln PIN-ów pokazuje, jak często użytkownicy wybierają proste i łatwe do zapamiętania kombinacje. Wśród najczęściej stosowanych kodów znalazły się 1234, 1111 oraz 0000.

Łącznie odpowiadały one za niemal 19 proc. wszystkich przeanalizowanych PIN-ów. Oznacza to, że znaczna część użytkowników stosuje zabezpieczenia, których złamanie nie wymaga zaawansowanych metod.

Jakich kombinacji cyfr unikać? Eksperci tłumaczą

Specjaliści cytowani przez "Dziennik Gazetę Prawną" zwracają uwagę, że problem dotyczy nie tylko oczywistych sekwencji cyfr. Zagrożeniem są również PIN-y oparte na datach urodzenia, powtarzających się cyfrach czy prostych wzorach tworzonych na klawiaturze telefonu.

Tego rodzaju informacje mogą być stosunkowo łatwe do ustalenia przez osobę, która zna użytkownika lub ma dostęp do jego publicznych profili w mediach społecznościowych.

Słaby PIN może mieć poważne konsekwencje, szczególnie gdy służy do zabezpieczenia telefonu, aplikacji bankowej, karty płatniczej lub menedżera haseł. W przypadku utraty albo kradzieży urządzenia prosty kod może dodatkowo ułatwić dostęp do znajdujących się na nim danych.

Sprawdź, czy twój PIN jest bezpieczny

Eksperci zalecają stosowanie możliwie losowych kombinacji i unikanie kodów, które można powiązać z konkretną osobą. Nie powinno się również używać tego samego PIN-u w wielu miejscach. Jeżeli kod należy do najpopularniejszych kombinacji lub został wykorzystany w kilku usługach, warto go zmienić.

Specjaliści przypominają także, że sam PIN nie powinien być traktowany jako jedyne zabezpieczenie. Tam, gdzie jest to możliwe, warto korzystać z dodatkowego uwierzytelniania, np. biometrii lub uwierzytelniania dwuskładnikowego. To metoda zabezpieczenia konta, która wymaga podania dwóch różnych elementów potwierdzających tożsamość podczas logowania.

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