Synodalna Europa. Po cichu realizuje się wielki plan

17 września zakończyło się wielkie europejskie spotkanie synodalne na zamku Puchberg w Austrii.
Lokalizacja spotkania nie jest przypadkowa – i nie chodzi tylko o to, że Austria znajduje się w środku Europy i stąd w naturalny sposób może służyć jako łącznik pomiędzy zachodem i wschodem oraz północą i południem. Kluczowy jest oczywiście kształt austriackiego i szerzej, germańskiego katolicyzmu – i próba jego eksportu w ramach procesu synodalnego.
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