Synodalna Europa. Po cichu realizuje się wielki plan

Lokalizacja spotkania nie jest przypadkowa – i nie chodzi tylko o to, że Austria znajduje się w środku Europy i stąd w naturalny sposób może służyć jako łącznik pomiędzy zachodem i wschodem oraz północą i południem. Kluczowy jest oczywiście kształt austriackiego i szerzej, germańskiego katolicyzmu – i próba jego eksportu w ramach procesu synodalnego.