Ceny paliw przekroczą 10 zł za litr? Polacy w sondażu nie mają wątpliwości

W nowym sondażu SW Research dla "Wprost" ankietowanym zadano pytanie: "Czy Pana/Pani zdaniem cena paliwa w Polsce może w najbliższym czasie przekroczyć 10 zł/l?".

Paliwo po 10 zł za litr? Sondaż: Większość Polaków tak uważa

66 proc. odpowiedziało twierdząco, spodziewając się, że cena paliwa przekroczy 10 zł za litr.

14,8 proc. badanych uważa, że do tego nie dojdzie.

19,3 proc. ankietowanych udzieliło odpowiedzi "trudno powiedzieć".

Rekordowe ceny paliw. Diesel najdroższy w historii

Z analiz portalu e-petrol wynika, że ceny oleju napędowego na stacjach pobiły rekord, wzrosły także ceny benzyny i gazu LPG.

Analitycy podkreślają, że połowa września to czas horrendalnie drogich paliw na polskich stacjach.

"Ceny oleju napędowego, które już w zeszłym tygodniu szokowały, jeszcze bardziej wzrosły. Tym samym historyczny rekord cenowy diesla został pobity" – czytamy.

Z analizy wynika, że wzrost średniej ceny diesla o 14 gr/l do 8,89 zł/l to efekt problemów z dostępnością tego paliwa, spowodowanych ograniczeniem przerobu ropy i dostaw paliw z Bliskiego Wschodu.

Rząd zakończył pakiet CPN. Ceny paliw poszybowały w górę

1 września rząd zakończył pakiet Ceny Paliwa Niżej (CPN), który został wprowadzony na okres ostatnich tygodni wakacji szkolnych, czyli od 17 do 31 sierpnia. Po zakończeniu pakietu CPN ceny paliw poszybowały w górę. W ramach programu obniżono stawkę podatku VAT na niektóre paliwa, w szczególności benzyny i olej napędowy z 23 proc. do 8 proc. Równocześnie obowiązywały ceny maksymalne, ogłaszane przez ministra energii.

Sondaż został zrealizowane w dniach 15-16 września 2026 roku przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 802 wywiady z reprezentatywną ze względu na łączny rozkład płci, wieku i wielkość miejscowości próbą Polek i Polaków powyżej 18. roku życia.

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