No to co, że (nie) ze Szwecji?

NA PIERWSZY OGIEŃ Czy mobilizacja wyborców o korzeniach imigranckich odegrała kluczową rolę w bardzo wyrównanym wyniku niedawnych wyborów parlamentarnych w Szwecji?
Przebieg dyskusji na ten temat pokazuje, jak w wypadku sytuacji niezręcznych dla lewicy – bardzo trudne jest spokojne dyskutowanie o faktach. Nikt nie przeczy, że blok partii centrolewicowych pod przywództwem socjaldemokratów zdobył minimalną przewagę nad dotychczas rządzącą centroprawicą.
Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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