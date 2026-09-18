No to co, że (nie) ze Szwecji?
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  • Piotr SemkaAutor:Piotr Semka

No to co, że (nie) ze Szwecji?

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Obozowisko migrantów w szwedzkich mieście Malmö
Obozowisko migrantów w szwedzkich mieście Malmö Źródło: Wikimedia Commons / Johan Wessman / News Oresund / CC BY 3.0.
NA PIERWSZY OGIEŃ Czy mobilizacja wyborców o korzeniach imigranckich odegrała kluczową rolę w bardzo wyrównanym wyniku niedawnych wyborów parlamentarnych w Szwecji?

Przebieg dyskusji na ten temat pokazuje, jak w wypadku sytuacji niezręcznych dla lewicy – bardzo trudne jest spokojne dyskutowanie o faktach. Nikt nie przeczy, że blok partii centrolewicowych pod przywództwem socjaldemokratów zdobył minimalną przewagę nad dotychczas rządzącą centroprawicą.

Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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