Nowe przepisy budowlane odroczone. Inwestorzy zyskali dodatkowy czas

Prace nad nowymi przepisami są nadal prowadzone, poinformował resort.

"Na mocy ustawy z dnia 31 lipca 2026 r. o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa oraz ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. poz. 1161) przez 18 miesięcy liczonych od dnia 20 września 2026 r. stosuje się dotychczasowe przepisy wykonawcze dotyczące warunków technicznych, w zakresie określonym tą ustawą" – czytamy w komunikacie.

Co może zrobić inwestor?

Inwestor będzie mógł złożyć organowi prowadzącemu postępowanie oświadczenie o przygotowaniu projektu w oparciu o dotychczasowe przepisy, które zawarte są w rozporządzeniach:

– Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

– Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, wymieniono.

"W celu wypracowania optymalnego brzmienia nowych przepisów prace nad projektem rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych są nadal prowadzone" – zakończył resort.

Nowe przepisy budowlane

Od 2026 roku obowiązują nowe przepisy budowlane dotyczące m.in. stawiania płotów i ogrodzeń. Sprawdź, co się zmieni.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przyjęło nowelizację ustawy, która zakłada zmiany m.in. w zasadach stawiania ogrodzeń, dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami czy instalowania fotowoltaiki.

Możliwe jest instalowanie niebezpiecznych elementów na ogrodzeniach poniżej wysokości 2,2 metra. Wcześniej prawo przewidywało możliwość umieszczania tego typu elementów na wysokości nie mniejszej niż 1,8 m. Mowa tutaj o ostro zakończonych elementach, drucie kolczastym czy tłuczonym szkle.

Czytaj też:

Gruntowa pompa ciepła: kiedy się opłaca, koszt i porównanie z pompą powietrzną Czytaj też:

Uważaj na koszenie trawnika przed domem. Wielu popełnia ten błąd