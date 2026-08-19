Uważaj na koszenie trawnika przed domem. Wielu popełnia ten błąd

Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna", samo położenie trawnika bezpośrednio przy ogrodzeniu nie przesądza o prawie własności. O tym, do kogo należy konkretny fragment terenu, decydują przede wszystkim granice nieruchomości ujawnione w ewidencji gruntów i budynków oraz dokumentacja geodezyjna.

Problem może dotyczyć zwłaszcza pasów gruntu znajdujących się między prywatną posesją a drogą. Część takiego terenu może stanowić pas drogowy, którego właścicielem lub zarządcą jest podmiot publiczny. W takim przypadku mieszkaniec może faktycznie dbać o teren znajdujący się poza jego działką.

Kosisz trawę za ogrodzeniem? Sprawdź, do kogo należy ten grunt

"DGP" przypomina, że przed podjęciem prac na cudzym gruncie warto sprawdzić jego status prawny. Informacje o przebiegu granic działki można zweryfikować m.in. w dokumentacji geodezyjnej oraz w ewidencji gruntów i budynków.

Znaczenie ma również sposób zagospodarowania terenu. Sam fakt, że od lat jest on koszony przez właściciela sąsiedniej posesji, nie oznacza automatycznie, że stał się jego własnością. Kwestia własności i ewentualnego zasiedzenia wymaga spełnienia określonych warunków przewidzianych w przepisach prawa cywilnego.

Kosisz, sadzisz, grodzisz? Teren przed posesją może nie należeć do ciebie

W przypadku terenów należących do gminy lub znajdujących się w pasie drogowym obowiązują ponadto szczególne zasady dotyczące ich użytkowania i utrzymania. Przed wykonaniem innych prac niż zwykłe porządkowanie terenu, np. ustawieniem ogrodzenia, nasadzeniami czy utwardzeniem gruntu, warto ustalić, kto jest właścicielem działki i czy wymagane są dodatkowe zgody.

"Gazeta Prawna" zwraca uwagę, że dokładne ustalenie granic nieruchomości może mieć znaczenie nie tylko przy koszeniu trawy, lecz także w przypadku sporów sąsiedzkich, budowy ogrodzenia czy planowania inwestycji.

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