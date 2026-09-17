"Idiotyczna narracja rządowych hipokrytów". Leśkiewicz reaguje na burzę wokół Nawrockiego

– Poważna polityka to nie manipulacyjne wpisy rządzących pisane na komendę Kierownika – napisał rzecznik prezydenta.

Tusk do Nawrockiego: Proponuję skasować ten wpis

Dyskusja rozpoczęła się po wystąpieniu Karola Nawrockiego we Włodawie podczas obchodów 87. rocznicy sowieckiej agresji na Polskę. Kancelaria Prezydenta opublikowała na X fragment przemówienia głowy państwa. – Jesteśmy narodem, który może utracić terytorium, ale nigdy nie stracimy duszy; możemy oddać terytorium, ale nigdy nie oddamy naszej Ojczyzny – mówił Nawrocki.

Na wpis zareagował Donald Tusk. – Panie Prezydencie, proponuję skasować ten wpis. Nie zamierzamy oddać ani skrawka naszego terytorium – napisał premier.

Nawrocki odpowiedział, wskazując na historyczny kontekst swojej wypowiedzi. – Panie Premierze, historyku, dziś jest 17 września... Ważna rocznica. Warto wiedzieć: 87 lat temu straciliśmy terytorium, ale nie straciliśmy Ojczyzny – napisał prezydent. – A swoją drogą, zamiast recenzowania i surfowania w internecie, polecam jak najszybciej pochylić się nad moją ustawą o obniżeniu cen paliw – Polacy czekają. Proponuję skasować ceny paliw – dodał.

Leśkiewicz włącza się do dyskusji

Do wymiany zdań dołączył następnie Rafał Leśkiewicz. – Poważna polityka to nie manipulacyjne wpisy rządzących pisane na komendę Kierownika Donalda Tuska w mediach społecznościowych. To nie rolki ocieplające wizerunek nieudaczników z koalicji 13 grudnia. To także nie wyrwane z kontekstu zdania, które następnie zamienia się w polityczny spin. To nie jest poważna polityka. To hipokryzja – napisał rzecznik prezydenta.

Leśkiewicz odniósł się następnie do bezpieczeństwa Polski oraz relacji ze Stanami Zjednoczonymi. – Poważna polityka to konkrety: silne sojusze i realna obecność najpotężniejszego sojusznika na polskiej ziemi – napisał.

Rzecznik prezydenta przywołał także wpis prezydenta USA Donalda Trumpa. – Podczas gdy Wy zajmowaliście się tworzeniem na X marnego political fiction, Prezydent USA Donald Trump pisał o postępach w sprawie stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce — wskazując przy tym na przywództwo Prezydenta Karola Nawrockiego – stwierdził Leśkiewicz.

"Historia pamięta"

Na zakończenie rzecznik prezydenta ponownie odniósł się do kwestii bezpieczeństwa. – Bezpieczeństwa Polski nie zbuduje idiotyczna narracja rządowych hipokrytów. Zbudują je konkrety, które zwiększają siłę odstraszania – napisał. – Historia pamięta – zakończył Leśkiewicz.

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