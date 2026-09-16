Berek gotowy złożyć ślubowanie. "W formie, czasie i miejscu, które prezydent wyznaczy"

Wybrany przez Sejm sędzia chce złożyć ślubowanie w miejscu i terminie wskazanym przez prezydenta.c– Wystąpię do prezydenta jeszcze raz z prawnym stanowiskiem, że moją powinnością jest złożenie tego ślubowania – powiedział w środę na antenie TVP Info. Berek zaznaczył, że chce złożyć ślubowanie "w formie, w miejscu i w czasie, które prezydent wyznaczy".

Kancelaria Prezydenta chce wyjaśnień

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował już jakiś czas temu, że przed zaproszeniem Berka na ślubowanie, należy wyjaśnić wątpliwości dotyczące spełnienia przez niego wymogów formalnych. Chodzi o wymagany staż zawodowy. Ustawa o statusie sędziów TK odsyła w tym zakresie do wymagań stawianych kandydatom na sędziów Sądu Najwyższego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jednym z nich jest co najmniej 10 lat wykonywania m.in. zawodu adwokata, radcy prawnego lub notariusza.

Kancelaria Prezydenta zwróciła się wcześniej do Kancelarii Sejmu o wyjaśnienie okoliczności procedowania kandydatury Berka. Szef KPRP Zbigniew Bogucki mówił o "gigantycznych wątpliwościach" dotyczących jego 10-letniego stażu jako radcy prawnego.

Berek: Nie ma takiego trybu

Berek twierdzi, że wykonywanie przez niego zawodu radcy prawnego zostało udokumentowane w ewidencji radców prawnych. – Gdyby ktoś z otoczenia prezydenta chciał, to takie dokumenty by znalazł. Ja je przedstawiałem, tłumaczyłem, one są publicznie dostępne – powiedział.

Według Berka prezydent ani jego kancelaria nie mają kompetencji do przeprowadzania dodatkowej weryfikacji po wyborze sędziego przez Sejm. – Nie ma takiego trybu, nie ma takiej procedury, w której prezydent, powołując się na nieistniejącą kompetencję, mówi: "chciałbym sobie coś tam jeszcze sprawdzić" – stwierdził. – Prezydent działa tutaj jako organ władzy, a organ władzy może precyzyjnie i tylko tyle, ile mu przepisy przyznają – dodał.

Spór o staż Berka

Jeszcze przed głosowaniem w Sejmie Berek opublikował zaświadczenie dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych. Z dokumentu wynika, że w 2002 roku został wpisany na listę radców prawnych. Wykonywanie zawodu zgłosił od 1 stycznia 2006 roku do 31 lipca 2009 roku oraz od 1 sierpnia 2012 roku do chwili obecnej.

Szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec odpowiedział Kancelarii Prezydenta, że kwestionowanie prawidłowości wyboru sędziego TK przez Sejm „nie ma oparcia w jakichkolwiek przepisach”. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oczekuje od prezydenta niezwłocznego przyjęcia ślubowania od Berka.

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