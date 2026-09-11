Czy Święczkowski dopuści Berka do orzekania? Prezes TK odpowiada

– Nie ode mnie to zależy. Pan Maciej Berek został wybrany przez Sejm na sędziego TK. Są olbrzymie wątpliwości co do tego, czy spełnia warunki formalne. Jeżeli prezydent przyjmie ślubowanie od pana Berka w swojej obecności, wtedy ja będę zmuszony go przyjąć i doprowadzić do nawiązania przez niego stosunku służbowego – stwierdził Święczkowski w telewizji wPolsce24.

Dodał, że "jest człowiekiem, który przestrzega prawa" i nawet jeśli miałby "bardzo złe zdanie" o Berku, to "zaciśnie zęby" i dopuści go do wykonywania obowiązków sędziego TK. Zaznaczył, że ewentualne postępowania prokuratorskie mogą w przyszłości wyjaśnić, czy zgłaszane wobec Berka wątpliwości były uzasadnione.

– Wiem o co najmniej dwóch postępowaniach, w których przejawia się pan Berek. Co do jednego jestem przekonany, że mogły być to działania o charakterze przestępczym. Drugie zakończyło się umorzeniem, ale zachowania pana Berka były co najmniej nieetyczne – ocenił Święczkowski, nie ujawniając więcej szczegółów.

Berek wybrany na sędziego TK. Kontrowersje i wątpliwości

Maciej Berek, były minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu i jeden z najbliższych współpracowników premiera Donalda Tuska, został wybrany przez Sejm na sędziego TK 4 września.

Jego kandydatura budzi kontrowersje, m.in. ze względu na wcześniejszą pracę w administracji rządowej oraz wątpliwości dotyczące spełnienia wymogu co najmniej dziesięcioletniego wykonywania zawodu radcy prawnego. Z tego powodu kwestia jego ślubowania wobec prezydenta pozostaje nierozstrzygnięta.

Berek przekonuje, że jako radca prawny przepracował 17 lat. Przed wyborem przez Sejm przedstawił zaświadczenie Okręgowej Izby Radców Prawnych, z którego wynika, że wykonywał zawód m.in. w latach 2006-2009 oraz od 2012 r. do chwili obecnej.

Zmiany w TK. "Ślubowanie wobec prezydenta" w Sejmie powtórzy się?

W piątek w TK odbywa się konferencja z okazji 40-lecia działalności orzeczniczej Trybunału. W przestrzeni publicznej pojawiły się informacje o możliwej interwencji policji w siedzibie TK w związku ze sporem dotyczącym niedopuszczenia do orzekania czterech sędziów wybranych przez Sejm w marcu br., od których prezydent Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania. Sędziowie złożyli je później w Sali Kolumnowej Sejmu w obecności marszałka Włodzimierza Czarzastego i notariusza. Prezydent był nieobecny.

Święczkowski podkreślił, że "złożenie ślubowania wobec pana prezydenta to jest drugi z najważniejszych etapów zostania sędzią Trybunału Konstytucyjnego". – Trzeci to stawienie się w TK, złożenie oświadczenia majątkowego i objęcie obowiązków służbowych. Jeżeli te trzy warunki zostaną spełnione, każda osoba wybrana przez Sejm na stanowisko sędziego, będzie w Trybunale – zadeklarował.

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