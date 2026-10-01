Czarzasty odpowiada Święczkowskiemu. "Nie jesteśmy adresatami żalów"

Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2027 rok, ale nie znalazł się w nim plan dochodów i wydatków Trybunału Konstytucyjnego. Ministerstwo Finansów argumentuje, że plan TK nie został skutecznie przekazany resortowi.

Spór dotyczy sposobu przyjęcia planu finansowego Trybunału. Zgodnie z argumentacją resortu finansów powinien on zostać ustalony przez Zgromadzenie Ogólne sędziów TK. Do przyjęcia dokumentu w tym trybie jednak nie doszło.

Bogdan Święczkowski zapewnia, że podejmował próby zwołania Zgromadzenia Ogólnego. Według jego relacji pierwsze posiedzenie zostało zakłócone przez dwie niezaproszone osoby, a kolejne nie mogło skutecznie obradować po wyjściu sędziów Dariusza Szostka i Magdaleny Bentkowskiej, co miało doprowadzić do utraty kworum.

Święczkowski pisze do kierownictwa Sejmu

W tej sytuacji prezes TK skierował do marszałka Włodzimierza Czarzastego oraz wicemarszałków Sejmu pismo dotyczące "konieczności zapewnienia w ustawie budżetowej na 2027 r. środków finansowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania TK".

Święczkowski przekazał kierownictwu Sejmu przygotowany przez siebie projekt planu finansowego Trybunału. Jak podkreślił, zdecydował się na ten krok, "działając w stanie wyższej konieczności". Poprosił również o udostępnienie dokumentów wszystkim posłom w związku z rozpoczynającymi się pracami parlamentarnymi nad budżetem.

Plan nie został jednak przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne sędziów TK, co pozostaje zasadniczym elementem sporu między kierownictwem Trybunału a Ministerstwem Finansów.

Na pismo Święczkowskiego odpowiedział teraz Włodzimierz Czarzasty. "Marszałek odpowiedział, że brak środków na działalność Trybunału to wina Święczkowskiego" – przekazało TVP Info źródło w Kancelarii Sejmu.

"Nie są właściwymi adresatami żalów"

Według relacji portalu Czarzasty podzielił stanowisko przedstawiane wcześniej przez Ministerstwo Finansów. –Marszałek, Sejm czy Kancelaria nie są właściwymi adresatami żalów w tej sprawie – przekazał rozmówca TVP Info, relacjonując odpowiedź marszałka.

Czarzasty miał również podkreślić, że działa "na podstawie i w granicach prawa", a inicjatywa ustawodawcza w zakresie ustawy budżetowej należy do Rady Ministrów.

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