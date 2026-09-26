Marszałek Polny Czarzasty
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Opinie
  • Sławomir JastrzębowskiAutor:Sławomir Jastrzębowski

Marszałek Polny Czarzasty

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Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty Źródło: PAP / Albert Zawada
ĆWIERKOT Mam nadzieję, że kiedy czytają państwo te słowa, bezdzietna (to nie zarzut, to konstatacja) Monika Horna-Cieślak nie jest już rzecznikiem praw dziecka. Stop.

Nie chodzi o to, że jej pracownicy skarżyli się na niezwykle sprawnie zorganizowany przez nią w biurze systemowy mobbing wyniszczający psychikę i atmosferę przypominającą prawdziwe piekło (krąg VII, Przemoc). Stop. Chodzi o to, że odebrała razem z policją (bez sądu) dzieci matce, bo matka na nią brutalnie nakrzyczała. Stop. Tak, dokładnie tak zrobiła. Stop.

Felieton zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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