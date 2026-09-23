"Pełna dewastacja autorytetu państwa". Szefernaker grzmi po słowach Czarzastego

W środę agenci CBA zatrzymali Piotra Matczuka i Annę Plakwicz – byłych członków zarządu spółki Solvere, którzy na podstawie umowy z Polską Fundacją Narodową realizowali kampanię "Sprawiedliwe sądy".

Matczuk jest obecnie związany z TV Republika. Plakwicz pełni funkcję dyrektora Biura Wydarzeń w Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego. W przeszłości oboje byli doradcami premier Beaty Szydło.

Włodzimierz Czarzasty, komentując akcję służb stwierdził, że "nie dziwi go" fakt zatrzymania współpracowniczki prezydenta, ponieważ odnosi wrażenie, że "to jest takie towarzystwo, które ma określoną mentalność i wszystkie te działania, które są wykonywane, wynikają właśnie z tej mentalności". Dodał również, że "to jest początek zatrzymań również w Kancelarii Prezydenta".

Szefernaker: Czarzasty kompromituje urząd

Na słowa marszałka Sejmu zareagował szef gabinetu prezydenta Nawrockiego. Paweł Szefernaker nie szczędził mocnych słów pod adresem Włodzimierza Czarzastego.

"Marszałek Sejmu, druga osoba w państwie, kompromitując swój urząd, zapowiedział dalsze uderzanie w Kancelarię Prezydenta i zasugerował kolejne zatrzymania. To wprost wskazuje na upolitycznienie tych postępowań. To pełna dewastacja autorytetu państwa i zaufania do jego instytucji. Marszałek Sejmu nie ma prawa znać planów śledczych. Kto przekazuje mu informacje o prowadzonych postępowaniach? Na czyje polityczne zlecenie podejmowane są decyzje w tych sprawach?" – napisał.

Szefernaker ocenił, że sposób, w jaki zatrzymano Plakwicz jest "próbą demonstracji siły rządzących".

"Każda próba wykorzystania organów państwa do politycznej demonstracji spotka się ze stanowczą reakcją" – podsumował swój post szef gabinetu prezydenta Nawrockiego.

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