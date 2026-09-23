Byli doradcy premier Szydło zatrzymani przez CBA. "Zemsta reżimu Tuska"

"Dzisiaj rano w Warszawie na polecenie Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie agenci CBA zatrzymali Piotra M. i Annę P." – poinformował w środę (23 września) Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych.

Dodał, że zatrzymane osoby przewożone są do rzeszowskiej prokuratury, która prowadzi śledztwo dotyczące nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej.

"Na tym etapie są to jedyne informacje, które mogę przekazać" – oświadczył Dobrzyński.

Prokuratura Regionalna w Rzeszowie podkreśliła we wpisie zamieszczonym na platformie X, że zatrzymane osoby to byli członkowie zarządu spółki Solvere, którzy na podstawie umowy z Polską Fundacją Narodową zrealizowali kampanię "Sprawiedliwe sądy".

Olechowski o zatrzymaniu Matczuka: Zemsta reżimu Tuska

Wcześniej o zatrzymaniu Piotra Matczuka, obecnie związanego z TV Republika, poinformował Jarosław Olechowski, szef wydawców stacji.

"Powodem zatrzymania jest zemsta polityczna reżimu Donalda Tuska za kampanię informacyjną pokazującą patologie w polskich sądach" – napisał Olechowski w mediach społecznościowych.

Śledztwo ws. kampanii "Sprawiedliwe sądy" Polskiej Fundacji Narodowej

Kampanię billboardową pod hasłem "Sprawiedliwe sądy" Polska Fundacja Narodowa przygotowała za rządów Zjednoczonej Prawicy. Pieniądze na projekt wyłożyły spółki Skarbu Państwa. Krytycy uważają, że z publicznych środków sfinansowano partyjną inicjatywę PiS, mającą na celu zdyskredytowanie sędziów.

W lipcu Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało dwóch byłych członków zarządu PFN, Macieja Świrskiego i Cezarego Jurkiewicza.

Postępowanie koncentruje się na finansowaniu kampanii "Sprawiedliwe sądy". Według śledczych, działania byłych członków zarządu mogły wyrządzić fundacji szkodę majątkową w wysokości co najmniej 8,4 mln zł.

Mężczyźni usłyszeli zarzuty, po czym zostali zwolnieni do domu. Nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów.

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