"Z postkomucha komunizm wyjść nie może". Przydacz uderza w Czarzastego

We wtorek rano w Warszawie agenci CBA zatrzymali Piotra Matczuka – obecnie publicystę Telewizji Republika oraz Annę Plakwicz – obecnie dyrektor Biura Wydarzeń w Kancelarii Prezydenta RP. Oboje zostali zatrzymani w sprawie nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej.

Czarzasty: To początek zatrzymań również w Kancelarii Prezydenta

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, komentując te zatrzymania, powiedział w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie, że go to "w ogóle nie dziwi".

– Dlatego, że odnoszę wrażenie, że to jest takie towarzystwo, które ma określoną mentalność i wszystkie te działania, które są wykonywane, wynikają właśnie z tej mentalności – stwierdził.

Włodzimierz Czarzasty ocenił, że "to są domniemane pieniądze za dostęp do prezydenta, tzw. prezydent w pakiecie, to jest domniemany handel ułaskawieniami, to jest domniemane pisanie ustawy na Ibizie, to są podejrzane, moim zdaniem, poprawki pana ministra Boguckiego w sprawie Zondacrypto, to są łapówki i finansowanie ludzi, partii, imprez na których bywa pan prezydent, to są dziwne i podejrzane weta".

Lider Nowej Lewicy dodał, że to jest "początek zatrzymań również w Kancelarii Prezydenta". – Chcę zwrócić uwagę na słowo "początek" – zauważył.

Przydacz uderza w Czarzastego. "Z postkomucha komunizm wyjść nie może"

Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, ocenił na konferencji prasowej, że "być może ma w głowie jeszcze swoją karierę w PZPR za czasów generała Jaruzelskiego, ale zaczyna komentować, że to będą kolejne zatrzymania urzędników Kancelarii Prezydenta".

– A skąd pan marszałek może wiedzieć, jak wyglądają szczegóły danego postępowania prokuratorskiego? (…) Skąd pan marszałek może wiedzieć, jak niezależna, przynajmniej w sensie prawnym tak powinno być, prokuratura prowadzi postępowanie? Co, informuje pana Czarzastego o tym, kogo zamierza zatrzymać, kogo zamierza przesłuchać? Jakie on ma kompetencje ustawowe w tej sprawie, aby tak skandaliczne słowa wyrażać? – zapytał.

Marcin Przydacz ocenił, iż "widać, że nie nauczył się pan marszałek demokracji, nie nauczył się państwa prawa, ciągle mentalnie tkwi w ciemnych latach 80-tych, po prostu z postkomucha ten komunizm wyjść nie może".

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