Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem. Przydacz: Teraz zadanie dla ministra obrony

Do spotkania obu prezydentów miało dojść podczas kolacji wydanej przez amerykańskiego przywódcę, w której polski prezydent uczestniczył wraz z małżonką. – Niezwykle istotnym elementem wczorajszego dnia był także i udział w kolacji wydawanej przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, pan prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką udał się na tę kolację [...] miał też bezpośrednią rozmowę z panem prezydentem Donaldem Trumpem – powiedział Przydacz. – Ewidentnie widać dobrą relację osobistą pomiędzy prezydentami, ale ta relacja osobista zawsze się przekłada na konkrety i o tych konkretach pan prezydent rozmawiał – dodał.

Nawrocki rozmawiał z Trumpem o wojskach USA i amerykańskich inwestycjach

Jak przekazał Przydacz, jednym z głównych tematów rozmowy była stała obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce. Prezydenci poruszyli również kwestię współpracy gospodarczej, w tym inwestycji amerykańskich przedsiębiorstw. – Rozmawiał oczywiście o kwestii stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce, ale rozmawiał też o inwestycjach, o współpracy inwestycyjnej, bowiem jest szereg firm amerykańskich, które rozważają rozlokowanie swoich inwestycji w Warszawie, wie o tym oczywiście także i strona polska rządowa, prosiła pana prezydenta o wsparcie, o wstawienie się w Białym Domu na rzecz tych inwestycji – mówił Przydacz.

Jak zaznaczył, Nawrocki udziela rządowi wsparcia w tej sprawie. – Oczywiście takiego wsparcia pan prezydent rządowi nie tylko udziela, co z wielką przyjemnością po prostu pomaga relacjom gospodarczym polsko-amerykańskim – dodał.

Stała baza wojsk USA w Polsce. Przydacz: Decyzja została już wypracowana

Przydacz odniósł się także do postępów w sprawie utworzenia stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Według niego decyzja polityczna została już wypracowana, a deklaracja Donalda Trumpa została podtrzymana podczas rozmowy z Karolem Nawrockim. – Tak, konkrety ze strony Białego Domu padają, to jest także i komunikat publiczny, pan redaktor i wszyscy mogliśmy się zapoznać ze stanowiskiem Białego Domu w tej sprawie – powiedział.

– Po raz pierwszy w sposób otwarty prezydent Stanów Zjednoczonych mówi wprost, że Stany Zjednoczone będą lokować żołnierzy w ramach stałej obecności w Polsce, będzie to stała baza amerykańska w Polsce [...] ta decyzja została już wypracowana, więc tutaj poza potwierdzeniem tego faktu ze strony prezydenta Donalda Trumpa niewiele już więcej na poziomie prezydenckim można wykonać – stwierdził Przydacz.

Jak podkreślił, kolejne działania powinny zostać podjęte przez Ministerstwo Obrony Narodowej i wojsko. – Tutaj jest teraz zadanie dla ministra obrony narodowej, dla wiceministrów, dla dyrektorów, dla wojska polskiego, aby przekuć tę deklarację i gotowość polityczną, zielone światło, w konkretne decyzje – zaznaczył.

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