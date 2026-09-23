AfD wygrywa wybory w najludniejszym landzie Niemiec. Są wyniki nowego sondażu

Z opublikowanego w środę sondażu instytutu Forsa, wynika, że AfD uzyskałaby w tym landzie 24 proc. głosów. CDU mogłoby liczyć na 22 proc. poparcia. Kolejne miejsca zajęliby: Zieloni (18 proc.), socjaldemokratyczna SPD (14 proc.) oraz Lewica (12 proc.).

AfD wyprzedza CDU w Nadrenii Północnej-Westfalii

Zgodnie z wynikami sondażu po raz pierwszy w badaniu dotyczącym wyborów do Bundestagu, AfD wyprzedziła CDU w Nadrenii Północnej-Westfalii.

W kwietniowym sondażu Forsa CDU mogła liczyć w tym landzie na 26 proc., a AfD – na 22 proc.

W wyborach do Bundestagu w lutym 2025 roku CDU zdobyła w tym landzie na zachodzie Niemiec 30,1 proc. poparcia.

Z kolei – zgodnie z sondażem – w wyborach do parlamentu Nadrenii Północnej-Westfalii wygrałaby CDU (29 proc.), wyprzedzając AfD, na które chce zagłosować 22 proc. wyborców. Na kolejnych miejscach są: Zieloni (18 proc.), SPD (14 proc.) i Lewica (8 proc.).

Nadrenia Północna-Westfalia to najludniejszy z 16 niemieckich krajów związkowych. Mieszka w nim około 18 mln osób, czyli – mniej więcej – co piąty mieszkaniec Niemiec.

AfD wygrywa kolejne lokalne wybory w Niemczech

AfD wygrała niedzielne wybory w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, uzyskując 38,2 proc. głosów.

Chadecy w tym landzie znaleźli się poniżej pięcioprocentowego progu wyborczego i nie weszli do landtagu, po raz pierwszy w historii wszystkich wyborów na poziomie kraju związkowego w Niemczech.

W Berlinie w wyborach zwyciężyła w niedzielę Lewica. Partia zdobyła 25,7 proc. głosów, dystansując chadecką CDU (18,8 proc.), AfD (16,3 proc.), Zielonych (14,3 proc.) i SPD (12,1 proc.).

Dwa tygodnie wcześniej, w niedzielę 6 września, AfD wygrała wybory w Saksonii-Anhalcie, uzyskując 43,8 proc. głosów i wyprzedzając CDU o ponad 26 pkt proc.

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