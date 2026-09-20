"Do Rzeczy" nr 39: Mocna rozmowa z Witoldem Gadowskim. Z AfD można się dogadać

Na łamach "Do Rzeczy" również:

– W tej kampanii policyjno-politycznej Donald Tusk mówi niezwykle mało. Tak naprawdę swój polityczny plan na jesień zdefiniował w pełni tylko raz – 28 sierpnia, na Campusie Polska. Jego wypowiedź jest jakby wyjęta ze stylu przemówień "silnych ludzi" z lat 30., którzy wmawiali tłumom, że wola jednostki, racja narodu czy wreszcie walka klas stoją wyżej niż prawo– pisze Piotr Semka w tekście "Krajobraz z pałką w tle".

– "Katastrofa w duecie" – fabuła naciągana, humor cienki. Marcin Dorociński jest jednak znakomity i stawia kolejny ważny krok w międzynarodowej karierze– stwierdza Piotr Gociek w artykule "Dorocińskilepszy niż Reynolds".

– Chińczycy uważają, że nie istnieją jakieś uniwersalne i ahistoryczne prawa ludzkie, gdyż zawsze ten, kto je stanowi, za ich podstawę uważa własną kulturę i próbuje narzucić jej standardy jako uniwersalne pozostałemu światu. Dlatego dzisiejsze prawa człowieka to kalka światopoglądowa zachodniego indywidualizmu, w której zawiera się pogarda wobec dziejów, doświadczenia i dorobku innych kultur – tłumaczy Adam Wielomski w tekście "Państwo absolutnie suwerenne".

– Papież Pius XII w żadnym miejscu swojej encykliki "Humani generis" nie udzielił poparcia koncepcji transformizmu gatunkowego. W samej treści dokumentu nazywa teorię ewolucji "nieudowodnioną” w dziedzinie nauk przyrodniczych. Potępia tych, dla których „sens literalny Pisma św. i hermeneutyka biblijna […] winny ustąpić miejsca, według ich zwodniczych pomysłów, nowej egzegezie nazwanej symboliczną i duchową" – zauważa Sergiusz Muszyński w tekście "Pius XII a teoria ewolucji: Jak było naprawdę?".

– Mało wiarygodna propaganda sukcesu nie pompuje popularności premiera Beniamina Netanjahu przed izraelskimi wyborami parlamentarnymi. Tymczasem Izrael od dawna pogrąża się w amoku i szuka nowych wrogów. Przyciskany przez ekstremistycznych koalicjantów-rywali izraelski premier coraz mocniej prowokuje więc Turcję do konfrontacji zbrojnej. Wojna to najlepsza ucieczka do przodu trzęsących się u podstaw reżimów, choć zwykle kończy się to dla nich tragicznie – prognozuje Witold Repetowicz w artykule "Idą wybory, więc trzeba wojny".

– Jest istotnym elementem kalendarza futbolowego. Umożliwia rozwój maluczkim, gigantów zmusza do mobilizacji. 24 września rusza Liga Narodów UEFA – zapowiada Tomasz Zbigniew Zapert w tekście "Dywizje piłkarskie na start".

W najnowszym numerze również Jakub Wozinski o tym, jak lekarze łupią polskie państwo na potęgę.

Nowy numer "Do Rzeczy" w sprzedaży od 21 września 2026 r.

Do Rzeczy S.A. (wcześniej Orle Pióro S.A.) to konserwatywno-liberalny wydawca tygodnika "Do Rzeczy" oraz miesięcznika "Historia Do Rzeczy", który od ponad dekady dostarcza czytelnikom rzetelne i niezależne treści publicystyczne, kontynuując tradycję wolnościowego i krytycznego dziennikarstwa. Publikacje te promują wartości konserwatywne, wolnorynkowe i patriotyczne, stanowiąc alternatywę dla mediów progresywnych.

Spółka konsekwentnie rozwija swoją ofertę publicystyczną i cyfrową, umacniając pozycję wiodącego medium konserwatywno-liberalnego w Polsce. Debiut na rynku NewConnect 28 kwietnia 2026 roku otworzył nowe możliwości rozwoju, obejmujące ekspansję w obszarze mediów cyfrowych, wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz dywersyfikację źródeł przychodów, co wzmocni jej stabilność i niezależność finansową.

Strategiczne cele spółki obejmują również rozwój telewizji internetowej, produkcję nowych formatów wideo i podcastów, intensyfikację działań na platformach społecznościowych oraz serwisach VOD. W planach jest także uruchomienie nowoczesnej platformy e-commerce, która umożliwi dystrybucję treści cyfrowych, produktów premium oraz wybranych instrumentów finansowych.

Dzięki tym działaniom Do Rzeczy S.A. dąży do dalszego umocnienia swojej pozycji jako najważniejszego medium konserwatywno-liberalnego w Polsce, zapewniając jednocześnie nowe możliwości rozwoju i zwiększenie niezależności finansowej.