PODSŁUCHANE Darku, no nie możesz takich rzeczy robić. A jakbyś się nabił na to ogrodzenie?
Jarku, ja jestem zawsze przygotowany!
Ale jak się można na to przygotować? Ja nawet wolę nie myśleć, co byś tam sobie uszkodził...
Nic!
No jak nic, jak prawie się nabiłeś, za przeproszeniem, kroczem?
Bo ja mam tutaj takie... Popatrz!
Co ty robisz?! Nie ściągaj spodni przy mnie!
Ale nie, tu popatrz, co mam pod spodniami! Pancerzyk taki! Ochraniacz. Nie ze mną te numery, Żurek!
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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