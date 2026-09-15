Kaczyński: Tusk i Żurek kłamią, nie wierzcie w te bajki

– To jest modus operandi tego rządu, tego premiera, czyli Donalda Tuska, którego było stosowane już poprzednie w latach 2007-2015 i to jest kolejny dowód na to, że ta władza się nie zmienia. Tyle tylko, że zaostrza kurs – mówił Kaczyński w oświadczeniu dla mediów wygłoszonym we wtorek (15 września).

Tłumaczył, że za pierwszych rządów Tuska "też próbowano opanować wszystkie ośrodki władzy i kontroli władzy w Polsce". – Ta władza robi to samo tylko w sposób bardziej brutalny i bezwzględny. Chce mieć władzę poza jakąkolwiek kontrolą, czyli w gruncie rzeczy dyktaturę i jednocześnie jest osłoną dla różnego rodzaju nadużyć – stwierdził, wskazując na złą sytuację budżetu państwa.

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Kaczyński: Ta władza opiera się na totalnym kłamstwie

Prezes PiS zwrócił się z apelem. – Nie wierzcie w to, nie wierzcie w te bajki. Ta władza opiera się na totalnym kłamstwie. Na kłamstwie wygrała wybory – przekonywał. – Wtedy były to kłamstwa o naszych aferach, być może największą rolę odegrało kłamstwo o aferze wizowej, ale te kłamstwa powtarzały się przez całe dwie kadencje – powiedział.

Według niego obóz Tuska wygrał wybory w 2007 r. "choć w Polsce nic złego się nie działo, ale wmawiano ludziom, że dzieją się rzeczy straszne". Zdaniem Kaczyńskiego "to musi być ostatecznie odrzucone".

Prezes PiS o Tusku i Żurku: W państwie demokratycznym to byłby koniec

– Miejmy nadzieję, że rok 2027 to będzie właśnie rok takiego wielkiego odrzucenia, bo coraz większa część społeczeństwa w tym się orientuje i coraz więcej faktów wskazuje na to, że ta władza jest zdeterminowana, żeby łamać prawo i konstytucję – przekonywał lider PiS.

– Premier wychodzi na trybunę sejmową, to samo czyni minister sprawiedliwości i obydwaj kłamią. W państwie demokratycznym to byłby koniec, bo tego rodzaju kłamstwo oznaczałoby oczywistą konieczność dymisji rządu i nikt by nie próbował tego zmienić. W Polsce, niestety, takie reguły nigdy nie zapanowały, ale miejmy nadzieję, że zapanują – zakończył.

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