Ławrow: Wojna mogła skończyć się rok temu

– Kryzys ukraiński mógł zostać rozwiązany rok temu – oznajmił Ławrow. Szef MSZ nawiązał do spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce. Jego zdaniem wówczas można było zakończyć konflikt, ale USA zdecydowały się kontynuować wojnę.

– Gdyby Amerykanie nie wycofali się z porozumień z Anchorage, gdyby Europa nie wycofała USA z tych porozumień, żylibyśmy bez wojny już od roku. To oczywisty fakt. Wyciągnijcie więc własne wnioski – mówił.

We wrześniu ub. roku spotkanie prezydentów USA i Rosji odbyło się w Anchorage na Alasce. Donald Trump i Władimir Putin rozmawiali nie tylko o perspektywie zakończenia konfliktu na Ukrainie, ale także o kwestiach wzajemnych stosunków obu państw, surowców strategicznych i globalnej rywalizacji.

Zełenski gotów do spotkania z Putinem podczas szczytu G20 w Miami

Kilka dni temu prezydent Ukrainy Zełenski w wywiadzie dla "Deutsche Welle" został zapytany, czy byłby skłonny pojechać do Miami na szczyt G20 i spotkać się tam z przywódcą Rosji, Władimirem Putinem.

– Tak, oczywiście. Musimy się spotkać, porozmawiać i podjąć decyzję – odpowiedział.

Wołodymyr Zełenski podkreślił przy tym, że dla niego nie są najważniejsze słowa, jakie zostaną wymienione podczas ewentualnej rozmowy z Władimirem Putinem, ale jej wynik.

Pieskow odpowiada Zełenskiemu

– Jeśli naprawdę chce się spotkać z przywódcą Rosji, to Władimir Putin już powiedział, że może przyjechać do Moskwy – powiedział rzecznik Kremla, komentując oświadczenie Wołodymyra Zełenskiego o jego chęci spotkania się z Władimirem Putinem na marginesie szczytu G20 w Miami w USA.

W odpowiedzi doradca prezydenta Rosji Jurij Uszakow przyznał w wywiadzie dla "Izwiestii", że "jeśli chodzi o możliwość podróży Władimira Putina na szczyt G20 do Miami, to ta kwestia w ogóle nie była jeszcze omawiana".