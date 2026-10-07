"Odpłynął w dziwnym kierunku". Wiceminister o polityku PiS

Europoseł PiS przyznał na początku października br. na antenie RMF FM, że był wśród osób, które organizowały marcowe spotkanie szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

– Byłem wśród osób, które organizowały to spotkanie. To była rozmowa, która trwała kilkadziesiąt minut, więc nie było to przypadkowe, kilkuminutowe spotkanie – podkreślił w piątek Bielan.

Deputowany do PE stwierdził z kolei w poniedziałek na antenie Polsat News, że decyzja dotycząca stałej bazy amerykańskiej w Polsce mogłaby zapaść już dawno temu. – Wiem, że prezydent Trump planował ją ogłosić 17 września. Ostatecznie miał swoje oświadczenie na portalu społecznościowym, którym sugerował, że ta decyzja zapadnie, ale nie zapadła jeszcze ze względu na to, że negocjacje się przedłużają – powiedział Adam Bielan. Jak zaznaczył, "przedłużają się, bo przez wiele miesięcy rząd je sabotował albo prowadził w złej wierze".

Sobkowiak-Czarnecka o słowach Bielana: Wysokiej klasy bzdura

Słowa Adama Bielana skomentowała w środę w rozmowie z TVN24 wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

– To jest wysokiej klasy bzdura, którą słyszę z ust Adama Bielana. Sama zajmuję się tym i rozmawiam ze stroną amerykańską, zajmuje się tym przede wszystkim premier Kosiniak-Kamysz, minister Zalewski. Odbyliśmy dziesiątki rozmów, strona amerykańska była już w Polsce oglądać potencjalne miejsca na bazy – zaznaczyła wiceszefowa MON.

Sobkowiak-Czarnecka odniosła się również do kwestii współpracy z prezydentem Karolem Nawrockim.

– Nie mam żadnego problemu, żeby powiedzieć o tym, że tu współpracujemy z Kancelarią Prezydenta i podziękować prezydentowi, że mówi tym samym głosem z rządem. Absolutnie nie przychodzi mi do głowy żadne ściganie się – powiedziała wiceminister obrony narodowej. – Adam Bielan odpłynął w jakimś dziwnym kierunku. Mam nadzieję, że z niego wróci – dodała.

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