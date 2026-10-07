"Oblechu!". Gasiuk-Pihowicz zwraca się do polityka PiS

Sikorski, odnosząc się do doniesień o organizowaniu spotkania wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem USA Donaldem Trumpam przez europosła PiS Adama Bielana napisał na portalu X: "Uprzejmie informuję, że MSZ nie upoważniło europosła Bielana do prowadzenia rozmów za granicą w sprawie składu rządu w Polsce".

"Upoważnić to możesz panią Agnieszką, swoją szefową gabinetu if you know what I mean" – napisał w odpowiedzi na tej samej platformie Bielan, dodają emotę z puszczeniem oka.

Właśnie na te słowa zareagowała europosłanka Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz.

"Kolejny przykład nienawiści prawicy do kobiet. Jakby szefem gabinetu Radka Sikorskiego był facet, w życiu byś tak nie napisał, oblechu!" – napisała deputowana do PE, zwracając się do Adama Bielana.

Bielan ujawnia kulisy

Europoseł PiS Adam Bielan przyznał na początku października br. na antenie RMF FM, że był wśród osób, które organizowały marcowe spotkanie szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

– Byłem wśród osób, które organizowały to spotkanie. To była rozmowa, która trwała kilkadziesiąt minut, więc nie było to przypadkowe, kilkuminutowe spotkanie – podkreślił Bielan w piątek (2 października) w wywiadzie radiowym.

Sytuację skomentował w poniedziałek na antenie TVN24 premier Donald Tusk.

– Poinformował mnie pan premier Kosiniak-Kamysz o spotkaniu i jego przebiegu – powiedział szef rządu, wskazując, że informacja została przekazana już w marcu. – Rozmawiałem z panem premierem – zaznaczył Tusk.

Tusk: Zbyt ciekawa rozmowa, by o niej publicznie mówić

Jak podkreślił lider Koalicji Obywatelskiej, "to zbyt ciekawa rozmowa, żeby o niej publicznie mówić". – Bazy nie były tematem tamtej rozmowy. Kiedyś historia się dowie – zaznaczył.

– Rozmowa miała dyskrecjonalny charakter i dlatego czuje się zobowiązany do dyskrecji. Dotyczyła raczej sytuacji wewnętrznej w Polsce, o tak bym powiedział najdelikatniej – mówił Donald Tusk.

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