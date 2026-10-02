Kosiniak-Kamysz spotkał się z Trumpem. Bielan ujawnia kulisy

Bielan, pytany w piątek (2 października) w RMF FM o kulisy rozmowy, potwierdził, że uczestniczył w organizacji spotkania.

Wcześniej europoseł poinformował w mediach społecznościowych, że pomógł szefowi MON zorganizować rozmowę z przedstawicielem amerykańskiej administracji, określając go jako polityka "dużo ważniejszego" niż sekretarz wojny USA Pete Hegseth.

Kosiniak-Kamysz ujawnił następnie, że chodziło o Donalda Trumpa. Do spotkania doszło w marcu podczas pobytu ministra obrony w Waszyngtonie.

Bielan: Spotkanie szefa MON z prezydentem USA nie było przypadkowe

– Byłem wśród osób, które organizowały to spotkanie. To była rozmowa, która trwała kilkadziesiąt minut, więc nie było to przypadkowe, kilkuminutowe spotkanie – podkreślił Bielan w piątek (2 października) w wywiadzie radiowym.

Europoseł był pytany m.in. o to, dlaczego o rozmowie Kosiniaka-Kamysza z Trumpem nie został poinformowany MSZ. Odpowiedział, że obowiązek przekazania takiej informacji spoczywał na uczestniku spotkania, czyli szefie MON.

– Jeżeli Radosław Sikorski nie został o tym poinformowany, to niech wyjaśniają to sobie w ramach jednego rządu i jednego obozu politycznego – wskazał Bielan.

Stała baza wojsk USA w Polsce. Fort Trump coraz bliżej?

Prezydent Karol Nawrocki powiedział podczas ubiegłotygodniowej wizyty w Stanach Zjednoczonych, że liczy na utworzenie w Polsce stałej bazy wojsk USA przed końcem kadencji Donalda Trumpa w 2029 r. Jak dodał, jeśli projekt zostanie zrealizowany, baza będzie nosić nazwę Fort Trump.

Prezydent USA stwierdził w czwartek (1 października), że przygląda się sprawie budowy amerykańskiej bazy w Polsce. Zapytany przez korespondenta Polskiego Radia w Waszyngtonie Marka Wałkuskiego dlaczego nie podjął jeszcze decyzji, Trump odparł: – Skąd wiesz, że nie? Mogłem już podjąć.

Kosiniak-Kamysz pytany w tym tygodniu w TVN24 o stałą bazę wojsk USA i nazwę Fort Trump stwierdził, że to "najniższa cena", jaką trzeba zapłacić za stałe stacjonowanie amerykańskich wojsk w naszym kraju.

Podsekretarz obrony USA Elbridge Colby potwierdził we wtorek (29 września), że Pentagon bada możliwość utworzenia stałej bazy wojskowej w Polsce. W zeszłym miesiącu Amerykanie przybyli do naszego kraju analizować potencjalne lokalizacje obiektu.

Czytaj też:

Polska zapłaci 15 tys. dolarów rocznie za każdego żołnierza USA? Nowe szczegóły