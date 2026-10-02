Powszechne przeszkolenie wojskowe. Głos poparcia z konkurencji dla Mentzena

"Politycy muszą przestać okłamywać Polaków. Powrót służby wojskowej jest konieczny!" – napisał Mentzen na X w poście pokazującym fragment jego nagrania na YouTube, w którym omawiał tematykę wojskową i sposób stworzenia w Polsce rezerw dla wojska. (Chodziłoby powszechne szkolenia 19-latków). Dziennikarze zaczęli pytać, czy jest to oficjalny program Konfederacji.

W czwartek polityk opublikował na X kolejny wpis, w którym stwierdził m.in., że powszechnych szkoleń dla 19-latków, czyli tzw. roczników wchodzących nigdy nie należało w Polsce zawieszać. Przypomnijmy, że pobór w formule obowiązkowej służby wojskowej został zawieszony w 2010 roku. Ostatni porób odbył się w roku 2008. Do propozycji Mentzena odniósł się platformie X Michał Dworczyk – jeden z czołowych współpracowników Mateusza Morawieckiego zajmujący się tematyką obronności.

Powszechne przeszkolenie wojskowe? Dworczyk: Jesteśmy z Mentzenem zgodni

"Doceniam Sławomira Mentzena za to, że jest jednym z pierwszych polityków w Polsce, który podnosi temat konieczności powszechnego przeszkolenia wojskowego. Liczyliśmy na szeroką debatę przedstawiając naszą propozycje w raporcie – Armia na wojnę, nie na defiladę" – napisał Michał Dworczyk, były szef KPRM w gabinecie Mateusza Morawieckiego.

"W jego nagraniu pojawiło się jednak kilka nieścisłości i przekłamań – zapewne bez złych intencji" – zaznaczył.

"Dlaczego propozycja Rozwoju Plus dotycząca powszechnych szkoleń obronnych zaniepokoiła lidera Konfederacji? Czy naprawdę ma rację odnosząc się do proponowanych rozwiązań przywoływanych z modelu fińskiego? Jakie są szanse i zagrożenia ze szkoleniem kobiet? O tym opowiem już niebawem" – zapowiedział.

"Natomiast cieszę się, że jesteśmy zgodni w sprawie konieczności powszechnego szkolenia wojskowego" – podsumował Dworczyk.

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