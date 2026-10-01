Wawer o słowach Mentzena: To absolutnie nie jest stanowisko Konfederacji

"Politycy muszą przestać okłamywać Polaków. Powrót służby wojskowej jest konieczny!" – napisał Mentzen na X w poście pokazującym fragment jego nagrania na YouTube, w którym omawiał tematykę wojskową i sposób stworzenia w Polsce rezerw dla wojska. (Chodziłoby powszechne szkolenia 19-latków).

– Czy to jest stanowisko Konfederacji? – zapytał dziennikarz.

– Nie, to absolutnie nie jest stanowisko Konfederacji – powiedział Wawer, dodając, że "Sławomir Mentzen mówi to we własnym imieniu". Jak zaznaczył, takiej propozycji nie ma w programie Konfederacji.

Wawer: Konfederacja nie przywróci obowiązkowej służby wojskowej

– Jeżeli Konfederacja dojdzie do władzy to nie będzie przywrócenia z dnia na dzień obowiązkowej służby wojskowej. Nie nawet dlatego, że są tutaj różnice światopoglądowe, tylko dlatego, że to jest po prostu niemożliwe. Dyskusja o powrocie do zasadniczej służby wojskowej jest bezprzedmiotowa. Dlatego, że Wojsko Polskie nie jest obecnie przygotowane do tego, żeby być w stanie cały rocznik przeszkolić w jakimkolwiek stopniu, nawet w tak tragicznym stopniu, jak to się działo w tych ostatnich latach obowiązkowego poboru – argumentował Wawer.

"40 tysięcy to 10 procent rocznika wchodzącego"

– My dzisiaj obecnie mamy dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. Jest limit tej służby wojskowej ustalany na poziomie około 40 tysięcy rocznie. Czyli wojsko mówi, że jest w stanie przeszkolić 40 tysięcy rocznie. 40 tysięcy ludzi to jest 10 procent rocznika wchodzącego. Każdy rocznik to jest około 400 tysięcy osób. I to szkolenie zostawia bardzo dużo do życzenia. To jest miesięczne szkolenie, więc też dalekie od tego, jak wyglądałaby taka poważna obowiązkowa służba wojskowa. Raptem miesięczne szkolenie, gdzie żołnierze na tym szkoleniu ćwiczą strzelanie dwa albo trzy razy – powiedział polityk.

W jaki sposób zbudować rezerwę?

Wawer powiedział, że obecnie należy się skoncentrować na dobrym przeszkoleniu części wchodzącego rocznika i wówczas zdolności będą systematycznie rozbudowywane. – Chodzi o to, że szkolić dobrze i skutecznie ludzi, którzy są ochotnikami i których w Polsce nie brakuje, a także rezerwistów, którzy nie są szkoleni albo szkolenie są dramatyczne – powiedział poseł. Wawer podkreślił – najpierw odbudowa rezerw na wyżej wskazanych grupach, a następnie stworzenie systemu, który pozwoli zwiększać liczbę chętnych, m.in., aby ludzie ci dostawali rozmaite przywileje, np. pierwszeństwo zatrudnienia w administracji publicznej, ale takich zachęt jest znacznie więcej.

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