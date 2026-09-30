"Kto rządził w Polsce przez 8 lat?". Mentzen wbija szpilę PiS

Wiceprezes PiS Przemysław Czarnek opowiedział się za powszechnym przeszkoleniem wojskowym. Zapytany, czy Polska powinna przywrócić powszechny pobór do wojska. – W pewnym zakresie tak – odpowiedział. Zastrzegł, że nie chodzi o powrót do modelu znanego z PRL, czyli wieloletniej zasadniczej służby wojskowej.

Polityk PiS sprecyzował, że szkolenie miałoby dotyczyć wszystkich dorosłych mężczyzn, którzy są fizycznie zdolni do służby. – Każdy powinien wiedzieć, jak bronić RP. W tym zakresie tzw. powszechna służba wojskowa powinna być przywrócona – mówił. – Może to być forma szwajcarska, czyli pół roku rozkładane na kilka lat w czasie wakacji. Może to być krótsze przeszkolenie wojskowe – ocenił.

Mentzen: Oni chcą w 16 dni zbudować silne i wyszkolone rezerwy

Do stanowiska polityków PiS ws. polityki obronnej państwa odniósł się w nagraniu, opublikowanym w mediach społecznościowych, wspólider Konfederacji Sławomir Mentzen.

– Wiecie, że nawet kurs na spawacza trwa od 2 do 3 tygodni? A oni chcą w 16 dni zbudować silne i wyszkolone rezerwy? – zapytał parlamentarzysta.

Prezes partii Nowa Nadzieja nawiązał do słów kandydata PiS na premiera Przemysława Czarnka. – On [twierdzi, że] patrzy na sprawę realnie i uważa, że na te 16 dni nas w tym momencie nie stać, bo nie mamy do tego infrastruktury – zauważył polityk.

Mentzen nawiązał odniósł się również do wypowiedzi szefa klubu parlamentarnego PiS Mariusza Błaszczaka. – Zaraz potem Błaszczak też to podbił, że chcieliby dłużej, ale na razie infrastruktura jest taka, że możemy szkolić przez 16 dni – podkreślił.

Polityk Konfederacji: Kto zapewniał, że jesteśmy absolutnie gotowi na wojnę?

Następnie współlider Konfederacji zwrócił się do polityków PiS z pytaniami: "Kto rządził w Polsce przez 8 lat? Kto był ministrem obrony narodowej? Kto zapewniał, że jesteśmy absolutnie gotowi na wojnę, że mamy fantastyczne wojsko, że oni zajmują się naszym wojskiem tak dobrze, jak tylko się da? I teraz ludzie, którzy to robili przez lata wciskają nam, że mamy infrastruktury, żeby przeprowadzać szesnastodniowe szkolenia? I to jest gotowość do wojny?".

– Przecież gdyby Rosja napadła na Polskę i gdybyśmy jak Ukraina jakimś cudem trochę dłużej bronić, to trzeba będzie szkolić ludzi. I okazuje się, że nie ma, gdzie ich szkolić, bo nie ma infrastruktury? To co wy przez te wszystkie lata robiliście? Do jakiej zapaści doprowadziliście nasze państwo i nasze wojsko, że uważacie, że nie mamy infrastruktury, żeby szkolić kogoś zaledwie przez 16 dni? – mówił Mentzen.

Czytaj też:

Mentzen kpi z Tuska. "Naśladownictwo jest najwyższą formą uznania" Czytaj też:

Mentzen uderza w pomysł PiS na obowiązkowe szkolenia. "Niewyszkolone mięso armatnie"