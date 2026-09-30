Prokuratura reaguje na decyzję sądu ws. Romanowskiego. "Nie możemy zaufać"

Sąd Okręgowy Warszawie wydał w środę list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Uchyli także tymczasowy areszt wobec byłego wiceministra sprawiedliwości od momentu uprawomocnienia się orzeczenia. Informacje w tej sprawie przekazał pełnomocnik polityka PiS, mec. Bartosz Lewandowski.

"Sąd stwierdził przy tym, że nie ma żadnego potwierdzenia, aby Marcin Romanowski był na terytorium Naddniestrza, ale nie ma to znaczenia dla wydanie listu skoro na pewno nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a przepis wymaga wyłączenia ustalenia co do tej okoliczności" – wyjaśnił adwokat.

"Wydanie listu żelaznego – na tym etapie śledztwa – jest uzasadnione interesem publicznym. Nie ma obecnie obawy, aby Marcin Romanowski podejmował działania o charakterze matactwa. Inne osoby występujące w śledztwie nie są tymczasowo aresztowane. Śledztwo może być kontynuowane z udziałem posła po jego stawiennictwie i leży to w interesie wymiaru sprawiedliwości. Bardzo mądra decyzja Sądu" – podsumował mec. Lewandowski.

List żelazny dla Romanowskiego. Prokuratura protestuje

Śledczy nie zgadzają się z decyzją sądu i zapowiadają złożenie zażalenia. – Niestety, ale w tej sprawie, w tym postępowaniu i temu konkretnemu podejrzanemu nie możemy zaufać, tak jak to uczynił sąd – powiedział po wyjściu z sali sądowej prokurator Piotr Woźniak, kierujący śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.

List żelazny to oficjalny dokument wydawany przez sąd okręgowy, który gwarantuje oskarżonemu lub podejrzanemu przebywającemu za granicą powrót do kraju i odpowiadanie z wolnej stopy bez obawy o tymczasowe aresztowanie. Umożliwia on bezpieczny udział w procesie karnym osobom, którym grozi areszt lub które ukrywają się poza granicami Polski.

Marcin Romanowski ma status podejrzanego w śledztwie dotyczącym rzekomych nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. W grudniu 2024 r. prokuratura wydała za nim list gończy oraz europejski nakaz aresztowania (ENA).

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