"Polska została wybrana jako poligon". Niepokojące słowa generała

W jednym z wywiadów Nazarow stwierdził, że Polska została wybrana jako "poligon" do "testowania prowokacji i ich dalszego eskalowania". Jego zdaniem, zaważyły na tym dwa czynniki: położenie geograficzne oraz pełnienie przez nią funkcji hubu dla dostaw pomocy wojskowej na Ukrainę.

– Polska jest jedynym krajem NATO, który ma bardzo długą granicę państwową z Ukrainą, przez którą realizowane są dostawy całej pomocy udzielanej nam przez partnerów. Trwa to już ponad cztery lata. Przez żadną inną granicę ani przez żadne inne państwo nie otrzymujemy tak dużej pomocy – powiedział ukraiński generał.

Nazarow dodał, że Polska graniczy nie tylko z Federacją Rosyjską, ale także z Białorusią, co daje Moskwie szerokie możliwości prowadzenia operacji hybrydowych wymierzonych w nasz kraj.

Rosja może ingerować w wybory w Polsce?

NASK przygotowuje się do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych, analizując m.in. kampanie dezinformacyjne prowadzone przy okazji wyborów w innych państwach. Jednym z problemów ma być ogromna liczba osób ubiegających się o mandaty.

Magdalena Wilczyńska, szefowa Pionu Ochrony Informacyjnej Cyberprzestrzeni NASK, zwraca uwagę, że kandydatów może być ponad 6 tys. Kontrolowanie na bieżąco, czy ktoś nie tworzy fałszywych profili podszywających się pod każdą z tych osób, byłoby bardzo trudne. Dlatego NASK chce postawić również na współpracę z komitetami wyborczymi. W planach są szkolenia dotyczące bezpieczeństwa oraz stworzenie kanałów pozwalających szybko informować o fałszywych kontach.

NASK już wcześniej ostrzegał przed wykorzystywaniem generatywnej AI, deepfake'ów i botów w kampaniach dezinformacyjnych. Przed wyborami prezydenckimi w 2025 roku instytut informował m.in. o wykryciu siatki kilkuset fałszywych kont w serwisie X, które w skoordynowany sposób rozpowszechniały przekazy zgodne z rosyjską propagandą. Część wykorzystywała materiały wizualne wygenerowane przez AI.

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