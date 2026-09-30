Wielka Brytania wypuszcza więźniów. Wielu trafi do Polski

Jak podaje "Rzeczpospolita", pierwsza grupa 700 skazanych ma opuścić brytyjskie więzienia 1 października. Następnie planowanych jest kolejnych 10 transz – po 650 osób, później po 500 i 250.

Program jest elementem zmian wprowadzonych ustawą Sentencing Act 2026, mających zmniejszyć problem przepełnienia zakładów karnych. W czerwcu w brytyjskich więzieniach przebywało blisko 86 tys. osób.

Według danych brytyjskiego Ministerstwa Sprawiedliwości na koniec marca w więzieniach Anglii i Walii przebywało ok. 6,5 tys. zagranicznych osadzonych. Polacy stanowili 7 proc. tej grupy i byli najliczniejszą narodowością wśród cudzoziemców. Część zwolnionych cudzoziemców, którzy nie mają brytyjskiego obywatelstwa, ma zostać deportowana do krajów pochodzenia.

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Jak ustaliła "Rz", polskie MSWiA i Ministerstwo Sprawiedliwości nie otrzymały od strony brytyjskiej informacji o liczbie Polaków objętych programem ani o popełnionych przez nich przestępstwach.

MSWiA poinformowało, że Straż Graniczna będzie mogła podjąć działania wobec osób powracających do Polski, jeśli odpowiednie służby dokonają stosownego wpisu w rejestrze. Polska Służba Więzienna podkreśliła natomiast, że zwolnieni w Wielkiej Brytanii nie zostaną osadzeni w polskich zakładach karnych.

Przedterminowe zwolnienia mogą dotyczyć osób, które odbyły co najmniej jedną trzecią kary za określone przestępstwa, m.in. kradzieże, włamania, handel narkotykami, rozboje, pobicia i oszustwa. Z programu wyłączono m.in. skazanych za zabójstwa, gwałty, w tym na dzieciach oraz niektóre przestępstwa drogowe ze skutkiem śmiertelnym.

Według brytyjskich przepisów część zwolnionych będzie odbywała pozostałą część kary pod nadzorem poza więzieniem. W przypadku deportowanych do Polski osób nie będzie jednak podstaw do odbywania pozostałej kary w polskim systemie penitencjarnym.

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