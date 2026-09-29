Zabójca Nowaka wyjdzie wcześniej na wolność? Dostał zgodę na apelację

Morderstwo Henry'ego Nowaka, 18-letniego studenta polskiego pochodzenia, wstrząsnęło Wielką Brytanią. Zabójca Vickrum Digwa okazał się członkiem społeczności sikhijskiej. Sztylet, którym zaatakował Nowaka, miał ostrze długości około 21 centymetrów. Digwa posiadał go nielegalnie. Brytyjskie przepisy przewidują wyjątki pozwalające praktykującym sikhom na noszenie kirpanów – ceremonialnych mieczy i sztyletów będących symbolem wiary.

Do tragedii doszło 3 grudnia 2025 r. Henry Nowak wracał wieczorem do akademika w Southampton. Jak ustalił sąd, na ulicy spotkał 23-letniego Vickruma Digwę. Między mężczyznami doszło do sprzeczki. Nowak zaczął nagrywać rozmowę telefonem. Na nagraniu słychać, jak pyta: "Czy jesteś złym człowiekiem?". Digwa odpowiada: "Jestem złym człowiekiem". Chwilę później nagranie się urywa. Według ustaleń śledczych, napastnik wyciągnął z pochwy sztylet i ugodził Nowaka w klatkę piersiową. Ostrze przebiło płuco i przecięło żyłę za obojczykiem. Później zadał jeszcze cztery ciosy.

Zabójca Nowaka chce się odwołać

Po procesie, który zakończył się w czerwcu 2026 r., Digwa został skazany na dożywocie. O możliwość warunkowego zwolnienia może ubiegać się najwcześniej po 21 latach. Teraz zabójca 18-letniego studenta polskiego pochodzenia uzyskał zgodę na zakwestionowanie długości kary. Jego apelację rozpatrzy 5 listopada tego roku Sąd Apelacyjny Anglii i Walii.

Tego samego dnia sąd ma rozpatrzyć wniosek rządu, który chce surowszej kary. Zastępca prokuratora generalnego Ellie Reeves skierowała wniosek o ponowne zbadanie wyroku w specjalnej procedurze – relacjonował serwis Newsmax Polska. Brytyjski sąd będzie mógł pozostawić karę bez zmian, złagodzić ją lub zaostrzyć.

W Wielkiej Brytanii skazany nie uzyskuje automatycznie pełnego rozpoznania swojej apelacji przez sąd apelacyjny. Musi najpierw otrzymać zgodę na złożenie odwołania od wyroku. Wiadomo, że – w oddzielnym postępowaniu – Digwa stara się również o zgodę na zakwestionowanie samego skazania za zabójstwo.

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