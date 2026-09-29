Manczura uważa, że już niebawem Rosja napadnie flankę wschodnią NATO. Obszerny wpis facebookowy dziennikarza na ten temat opublikował ukraiński portal Espreso. "Kiedy pod koniec sierpnia świętowaliśmy dziewięćdziesiąte urodziny babci, to zadzwonił jej kuzyn – Polak Romek. Romek mieszka w Suwałkach – w tym samym mieście, które w NATO nazywane jest piętą achillesową" – opowiada Manczura. Według jego relacji, zapytał kuzyna babci, kiedy przyjedzie do Lwowa w odwiedziny.