"Mamy plan B". Żurek ujawnia

Szef resortu sprawiedliwości w swoim poniedziałkowym wpisie nawiązał do wystąpienia premiera Tuska, który mówił o dalszym rozliczaniu rządów PiS. Żurek podkreśla, że wyjaśni "do spodu" każdą aferę.

"Żniwa się skończyły, ale zaczynają się wykopki... nie ma żadnej przerwy od roboty. Nie można państwa traktować jak prywatnego folwarku, eldorado dobiegło końca. Wyjaśnimy każdą aferę do spodu" – napisał minister.

Funkcjonariusze CBA zatrzymali w Warszawie Piotra Matczuka – obecnie publicystę Telewizji Republika oraz Annę Plakwicz – obecnie dyrektor Biura Wydarzeń w Kancelarii Prezydenta RP. Oboje zostali zatrzymani w sprawie nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej.

Żurek: Zaczęło się dobrą passą przy Zondzie

Do kwestii rozliczeń minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek odniósł się również w czwartek na antenie telewizji Polsat News.

– Widzę ostatnie miesiące bardzo udanych strzałów prokuratury w różnych śledztwach. Zaczęło się oczywiście dobrą passą przy Zondzie. Proszę zwrócić uwagę – pięć wniosków o tymczasowe aresztowanie, pięć sąd uwzględnił – podkreślił szef resortu sprawiedliwości.

Żurek odniósł się również do sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. – Bardzo intensywnie posuwamy się do przodu z rekonstrukcją TK. A to klucz do rozliczeń – podkreślił minister sprawiedliwości.

Minister sprawiedliwości: Najważniejszym celem przywracanie prawdziwego TK

Odnosząc się do ewentualnego prezydenckiego weta ws. ustawy praworządnościowej, Żurek powiedział: "Mamy plan B na to".

– Plan B polega na tym, że będziemy stosować inne metody przywracania praworządności. Skuteczne. Myślę, że wszyscy widzą gołym okiem, że jedną z najważniejszych w tym momencie takich działań, to jest przywracanie prawdziwego Trybunału Konstytucyjnego – mówił prokurator generalny.

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