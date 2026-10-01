Awantura o list żelazny dla Romanowskiego. Żurek: Błąd prokuratury

W środę (30 października) Sąd Okręgowy w Warszawie wydał list żelazny posłowi PiS Marcinowi Romanowskiemu. Były zastępca Zbigniewa Ziobry poszukiwany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości będzie mógł odpowiadać z wolnej stopy i po powrocie do Polski nie grozi mu aresztowanie. Decyzja nie jest prawomocna, prokuratura zapowiedziała jej zaskarżenie.

Romanowski od dłuższego czasu przebywa poza Polską. Najpierw mieszkał na Węgrzech, obecnie może być w Naddniestrzu – separatystycznym regionie Mołdawii kontrolowanym przez Rosję i jej służby specjalne. Stamtąd zostało nadane pismo polityka z prośbą do sądu o wydanie mu listu żelaznego.

List żelazny dla Romanowskiego. Żurek o działaniach prokuratury: Błąd

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek był pytany w czwartek (1 października) w TVN24, czy jego zdaniem nie byłoby listu żelaznego, gdyby w tej sprawie nie orzekał "neosędzia" (Konrad Mielcarek – red.). – Myślę, że by nie było z uwagi na merytoryczne przesłanki – ocenił.

Dopytywany, dlaczego prokuratura nie złożyła wniosku o wyłączenie sędziego Mielcarka, minister przyznał, że był to błąd. – Mówię to otwartym tekstem. Będę widział się z prokuratorami i uważam, że to jest błąd – podkreślił.

– To jest taka wiara, że jak tak jest napisane w ustawie, to to się ziści. Nie ziści się i trzeba co do zasady w każdej tego typu sprawie zgłaszać taki wniosek – tłumaczył Żurek.

Zgodnie z przepisem Kodeksu postępowania karnego, wprowadzonym w 2021 r. za rządów PiS, "w postępowaniu przygotowawczym list żelazny może być wydany na wniosek prokuratora albo przy braku jego sprzeciwu".

"Nie ma ani pół przesłanki do tego, żebyśmy w to wierzyli"

Szef resortu uważa, że były wiceminister sprawiedliwości nie wróci do Polski, nawet jeśli decyzja o liście żelaznym się uprawomocni. – List żelazny jednak daje się osobie, do której ma się jakieś minimum zaufania, że ona pewne rygory związane z tym listem wykona. Tutaj w ogóle nie ma ani pół przesłanki do tego, żebyśmy w to wierzyli – przekonywał Żurek.

Jak dodał, Romanowski stał na samym szczycie grupy przestępczej, a sądy skazują już jego podwładnych. – Zachodzi taka bardzo poważna obawa, że ten człowiek jak wróci i będzie miał swobodną możliwość kontaktu z innymi osobami, będzie wpływał na te osoby i być może będzie to miało skutek negatywny na prowadzony proces – wskazał.

Minister zaznaczył, że obrońca Romanowskiego, mec. Bartosz Lewandowski, bardzo dobrze zna strukturę warszawskiego sądu. – On wie, w jakich wydziałach jacy ludzie współpracowali z Ziobrą po to, żeby dostać awanse. To jest taka gra: popatrzcie my potrafimy coś wygrać – powiedział.

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