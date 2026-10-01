Kosiniak-Kamysz potwierdził rozmowę z Trumpem. Podziękował Kancelarii Prezydenta

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podczas czwartkowego briefingu w Krakowie został zapytany o wpis europosła PiS Adama Bielana. Polityk sugerował w nim, że pomógł szefowi MON w zorganizowaniu spotkania z przedstawicielem amerykańskich władz "dużo ważniejszym" niż sekretarz obrony Pete Hegseth.

Minister obrony potwierdził, że doszło do jego rozmowy z samym Donaldem Trumpem. Miało to miejsce 2 marca podczas wizyty w Białym Domu. – Wtedy byliśmy w Białym Domu, ten medal wręczał prezydent Trump i później (...) tutaj też zaangażowanie Kancelarii Prezydenta, miałem sposobność porozmawiać chwilę z panem prezydentem Trumpem, za co bardzo serdecznie dziękuję – powiedział Kosiniak-Kamysz.

Spotkali się podczas uroczystości w Białym Domu

Wizyta była związana z uroczystością uhonorowania sierżanta sztabowego Michaela Ollisa. Donald Trump pośmiertnie przyznał amerykańskiemu żołnierzowi Medal Honoru. W wydarzeniu uczestniczyli Kosiniak-Kamysz oraz kpt. rez. Karol Cierpica. Ollis zginął 28 sierpnia 2013 roku podczas ataku na bazę w Ghazni w Afganistanie. Osłonił własnym ciałem rannego Karola Cierpicę, ratując mu życie.

Tego samego dnia rodzina Ollisa otrzymała również przyznany przez prezydenta Karola Nawrockiego Krzyż Wielki Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. O nadanie odznaczenia wystąpił Kosiniak-Kamysz.

Adam Bielan, europoseł PiS, zasugerował, że pomógł Kosiniakowi-Kamyszowi w zorganizowaniu kontaktu ze znacznie wyżej postawionym przedstawicielem amerykańskich władz.

Więcej szczegółów przekazał następnie w Polsat News Nikodem Rachoń, doradca prezydenta Karola Nawrockiego. Jak mówił, sam brał udział w wydarzeniu, ale początkowo nie chciał zdradzić nazwiska amerykańskiego polityka. Rachoń wskazał jedynie trzy możliwości: szefową personelu Białego Domu Susie Wiles, wiceprezydenta J.D. Vance'a albo Donalda Trumpa.

– Być może pan Kosiniak-Kamysz uzna za stosowne, żeby o tym wspomnieć. To by wiele wyjaśniło, jeśli chodzi o to, jak dalece Kancelaria Prezydenta starała się przez ten cały rok doprowadzić do współpracy i połączenia sił – mówił doradca Nawrockiego.