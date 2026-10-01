Nawrocki o udziale Polski w G20. "Będę reprezentował ponad 35 lat polskiego rozwoju"

Prezydent pojawił się w czwartek w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim na uroczystym rozpoczęciu nowego roku akademickiego. W swoim wystąpieniu zwracał uwagę przede wszystkim na znaczenie uczelni dla regionu oraz bezpieczeństwa państwa. – Gorzowska Akademia jest nie tylko tym, co najważniejsze dla świata akademickiego i naukowego, a więc miejscem badań naukowych, dydaktyki i miejscem, gdzie studenci nabierają kolejnej wiedzy i nowych umiejętności, ale jest też częścią ekosystemu bezpieczeństwa i rozwoju Gorzowa Wielkopolskiego i zachodnich ziem Rzeczypospolitej Polskiej – powiedział Karol Nawrocki.

Prezydent wskazywał m.in. na uruchamianie nowych kierunków związanych z bezpieczeństwem narodowym. Jak zaznaczył, pokazuje to zdolność świata akademickiego do reagowania na aktualne potrzeby społeczne.

Nawrocki mówił również o współpracy Akademii z Wojskami Obrony Terytorialnej, służbami mundurowymi, Strażą Graniczną, policją i strażą pożarną.

– To jest ta odpowiedzialność, którą bierze świat akademicki za budowanie naszego wspólnego dobra – podkreślił.

Nawrocki: Będę reprezentował ponad 35 lat polskiego rozwoju

Przywódca zwrócił także uwagę na Wydział Nauk o Zdrowiu, wskazując go jako przykład odpowiedzi uczelni na zapotrzebowanie społeczne. – Rozpoczynając rok akademicki, chciałem podziękować za te decyzje, które budują odporność, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo zdrowotne, bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo naszych granic – powiedział.

W dalszej części wystąpienia Nawrocki mówił o znaczeniu szkolnictwa wyższego dla rozwoju gospodarczego Polski. W tym kontekście przypomniał o swoim planowanym udziale w grudniowym szczycie G20 na zaproszenie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.

– Będę reprezentował ponad 35 lat polskiego rozwoju gospodarczego, który zawdzięczamy ludziom pracy, polskim pracownikom, polskim przedsiębiorcom, systemowi polskiej transformacji ekonomicznej, politycznej i ustrojowej. To ten wielki sukces, którego grupa G20 i nasz udział w tym wydarzeniu jest pewnym symbolem – mówił prezydent. Nawrocki podkreślił, że rozwój gospodarczy Polski nie byłby możliwy bez świata akademickiego oraz kolejnych pokoleń studentów i absolwentów. Wskazał na znaczenie kształcenia specjalistów m.in. w obszarach cyfrowym, technologicznym, technicznym i humanistycznym.

Prezydent o roli polskich uczelni

Karol Nawrocki zwrócił uwagę, że gorzowska uczelnia daje regionowi kolejnych absolwentów, którzy później wzmacniają lokalną gospodarkę i kluby sportowe, a część z nich zdobywa medale olimpijskie.

– To wielka praca wykonywana każdego dnia i każdego roku akademickiego dla budowania społecznej odpowiedzialności konkretnego, tak ważnego regionu Polski – zaznaczył.

Prezydent przywołał również dane dotyczące rozwoju szkolnictwa wyższego. Jak mówił, w 1990 roku na polskich uczelniach studiowało około 390 tys. osób, podczas gdy obecnie liczba studentów wynosi około 1,3 mln.

Na zakończenie Nawrocki nawiązał do patrona Akademii – Jakuba z Paradyża. Zwrócił uwagę, że według jego nauczania rolą uniwersytetów i akademii nie jest wyłącznie rozwój intelektualny studentów.

– Z całą pewnością jest to patron bardzo wymagający, który mówił, że akademie i uniwersytety nie są wyłącznie od tego, choć przede wszystkim w zakresie dydaktycznym, aby budować rozwój intelektualny studentów, ale mówił, że akademie i uniwersytety są też od tego, aby prowadzić rozwój duchowy – zauważył.

– To jest odpowiedzialność, którą dzisiaj, w XXI wieku niosą akademie i uniwersytety w Rzeczypospolitej Polskiej – budowanie dobra wspólnego, przywiązanie do wartości, przywiązanie do tożsamości, a z drugiej strony dynamika responsywności w potrzebach społecznych – podkreślił prezydent.

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