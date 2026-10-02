"Oczekuję od prezydenta". Czarzasty przedstawił listę żądań

Czarzasty stwierdził na konferencji prasowej w piątek (2 października), że prezydent podpisał ustawę mającą obniżyć ceny paliw w wyniku "presji i strachu przed opinią publiczną". – Mógł to zrobić dwa miesiące temu – dodał.

Polityk wyraził zdziwienie, że wiadomość o podpisaniu ustawy Karol Nawrocki przekazał w orędziu. – Wykorzystanie orędzia jest wtedy potrzebne, kiedy informuje się o rzeczach związanych z bądź zagrożeniem bądź rzeczach, które dotyczą sfer najważniejszych, żywotnych związanych z bezpieczeństwem narodu – argumentował.

– Rozumiem, że pan prezydent użył w tej chwili orędzia dlatego, że nie zawetował ustawy. To jest ewenement w Polsce, tym bardziej że zawetował do tej pory 45 ustaw. Ciekaw jestem, jakiego instrumentu użyje pan prezydent, kiedy będzie trzeba informować o zagrożeniach, a nie o tym, że się podpisało jedną z wielu ustaw – wskazał.

Tego Czarzasty oczekuje od Nawrockiego. Pięć punktów

Marszałek oświadczył, że oczekuje od prezydenta "powołania ambasadorów, przyjęcia ślubowania od Macieja Berka, powołania szefa SOP (Służby Ochrony Państwa – red.) oraz powołania 46 sędziów sądowych rejonowych".

– Oczekuję od prezydenta jednoznacznego zachowania wobec zbrodniarza i mordercy Putina na G20. Oczekuję od prezydenta, w relacjach z prezydentem Donaldem Trumpem na G20, skuteczności a nie bałwochwalstwa – mówił.

– Panie prezydencie, zasada z ustawek – silny wobec słabych, słaby wobec silnych – nie działa w tej sprawie – zaznaczył uszczypliwie.

Marszałek Sejmu do prezydenta: Nie wiem, co pan sprawdza. Czy oglądają Republikę?

– Przy okazji przypominam panu, w sposób grzeczny, że nadal 143 tys. osób oczekuje na medal za długoletnie pożycie małżeńskie. To jest nie fair w stosunku do tych ludzi. Nie wiem, co pan sprawdza w wypadku tych małżeństw. Czy prenumerują "Gazetę Polską", czy oglądają Republikę? – pytał ironicznie Czarzasty.

Na koniec stwierdził, że zasada "ani kroku wstecz przed Nawrockim jest zasadą rozsądną i zaczyna przynosić pozytywne efekty dla kraju i dla naszego narodu".

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