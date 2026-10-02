Olchowik idzie na wojnę o pamięć o prałacie Jankowskim. W tle wyrok sądu, Episkopat i wpływy w USA

Przedsiębiorca i wieloletni współpracownik duchownego Mariusz Olchowik zapowiada szeroko zakrojoną akcję na rzecz pełnej rehabilitacji ks. prałata Henryka Jankowskiego. W planach są publikacje, reaktywacja historycznych odznaczeń, domaganie się powrotu pomnika i nazwy placu w Gdańsku, a także akcja na rzecz przyznania duchownemu Orderu Orła Białego.

Inicjatywa rusza w momencie, gdy sędziowie rozliczyli dziennikarskie publikacje nakierowane na zniszczenie wizerunku prałata. Sąd Apelacyjny w Gdańsku w prawomocnym wyroku krytycznie ocenił pracę dziennikarzy „Gazety Wyborczej” – w tym autorów głośnego reportażu i książki, Bożenę Aksamit oraz Piotra Głuchowskiego – nakazując wydawcy publikację przeprosin za nierzetelność dziennikarską, opieranie się na niesprawdzonych relacjach i pomówienie zmarłego kapłana.

"Postępowanie dotyczyło głośnych materiałów prasowych i publikacji, w których zmarłemu duchownemu zarzucano m.in. wykorzystywanie seksualne nieletnich, napaści i molestowanie, a także obarczano go odpowiedzialnością za tragiczną śmierć i samobójstwo młodej dziewczyny" – informował Salon24.pl

Dla środowisk skupionych wokół pamięci o księdzu prałacie Jankowskiego wyrok gdańskiego sądu stał się jednoznacznym sygnałem do podjęcia stanowczych kroków. Obchody przygotowywane na 18 grudnia – z okazji przypadającej wówczas 90. rocznicy urodzin duchownego – mają mieć spektakularny charakter. Zaplanowano wydanie publikacji historyczno-biograficznej oraz książki pt. „Kim był dla Ciebie Henryk Jankowski? Gdańsk wspomina kapelana Solidarności”. Uruchomiona zostanie strona internetowa dedykowana akcji przyznania prałatowi Orderu Orła Białego, rozdanych zostanie 90 stypendiów, a po 16 latach przerwy podczas uroczystej gali wręczony zostanie ponownie Order św. Brygidy Szwedzkiej.

Mariusz Olchowik, wieloletni prezes Instytutu ks. prał. Henryka Jankowskiego, obecnie biznesman działający w branży spożywczej i nieruchomościowej, jednoznacznie formułuje oczekiwania wobec władz samorządowych oraz instytucji publicznych.

– Na przestrzeni lat wokół postaci księdza prałata narosło wiele fałszywych przekazów i zwykłych pomówień, co potwierdziły już orzeczenia sądowe. Naszym absolutnym minimum jest pełne przywrócenie w przestrzeni publicznej dobrej pamięci o nim – poprzez ponowne odsłonięcie pomnika, przywrócenie nazwy placu, honorowego obywatelstwa Gdańska oraz stworzenie w ECS stałej wystawy poświęconej kapelanom „Solidarności”. Tak jak w sądzie rozebrano na części i podważono wiarygodność nierzetelnych artykułów Bożeny Aksamit i Piotra Głuchowskiego, tak samo bezkompromisowo postąpimy z wszelkimi innymi publikacjami, które bezrefleksyjnie powielają zawarte tam zarzuty zamiast opierać się na faktach – podkreśla Olchowik.

Inicjatorzy domagają się również wsparcia produkcji sztuki o ks. Jankowskim na poziomie finansowym porównywalnym do zaangażowania koncernu Orlen w projekty kulturalne i Teatr Telewizji, a także przywrócenia precjozów ofiarowanych przez prałata na Jasnej Górze oraz w konkatedrach, kościołach i kaplicach w całej Polsce.

Przedsiębiorca wskazuje również na poparcie dla inicjatywy ze strony kościelnej.

– Znaleźliśmy odważnego partnera po stronie kościelnej w postaci przewodniczącego Episkopatu, abp. Tadeusza Wojdy, z którym pozostajemy w dobrych relacjach – zaznacza Olchowik.

Samo przedsięwzięcie wpisuje się w szersze tło międzynarodowych i krajowych kontaktów biznesmena. Olchowik, w którego gabinecie wiszą zdjęcia m.in. z polskim prezydentem oraz z Jaredem Kushnerem (doradca ds. umów handlowych i Bliskiego Wschodu w gabinecie Donalda Trumpa) i Ivanką Trump z odręczną dedykacją, podkreśla swoje bliskie relacje z otoczeniem prezydenckim oraz współpracę przy przedsięwzięciach biznesowych powiązanych z Kushnerem, m.in. na terenie Albanii.